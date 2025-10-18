勿入河道！太魯閣新堰塞湖有潰決可能 李孟諺曝開挖難度

快訊

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖水持續溢流到靳珩隧道，再從魯丹橋流入立霧溪河道。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣山區新形成的堰塞湖今天凌晨起持續從台8線中橫公路溢流，怪手今天出動嘗試開挖便道，預估至少還要3天才能接觸壩體。林業及自然保育署花蓮分署觀察壩底滲流量加大，水位緩慢上升，壩體不穩定，短期內可能發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決，雖下游風險相對低，仍呼籲撤離勿進入河道。

行政院顧問李孟諺連兩天到場了解，水位持續上漲，研判可能從壩頂溢流破壞壩體，有潰決可能，專家評估崩落土石多為花崗岩、大理石碎片，不會有大量泥沙，下游風險相對降低，將持續觀察。

新的燕子口堰塞湖靠近中橫公路，林業署花蓮分署今早會同施工廠商到場評估，並出動怪手，試圖從舊台8線開出一條80公尺長的便道，往上游進行壩體挖除引流。

李孟諺說，重機具已從舊台8線明隧道旁進入，但峭壁持續有岩石崩落，須先請工人攀岩刷坡，以免造成下方施工危險，中間還要鑿開山壁，難度頗高，評估至少還要3天才能接觸壩體。

雖然堰塞湖水由台8線靳珩隧道東口溢流再流回立霧溪主河道，水位仍持續緩慢上漲，花蓮分署監測發現，今天傍晚水位距離壩頂不到5公尺，推估短期內可能發生壩體滲流破壞或壩頂溢流潰決。

李孟諺分析，燕子口堰塞湖地質特性與馬太鞍溪上游堰塞湖不同，多是大理石或花崗岩碎片，縱使潰決，不會有大量土石淤沙，且評估原有河道足以容納溢流水量，相對下游較安全，會持續觀察，已委託成大與陽明大學團隊做安全性評估。

林業署花蓮分署呼籲下游秀林鄉民樂、民有兩部落、崇德瑩農場周邊地區及東部電廠員工持續撤離。秀林鄉公所表示，兩部落居民昨天預警性撤離到設在秀林國中、亞泥宿舍的兩個收容點，共155人，收容所會持續開設，已做好開設5天準備，另上游大天祥地區有30多位鄉民，持續運補物資。

林業署花蓮分署調度重機具，從舊台8線開闢便道上壩體降挖，預估至少還要3天。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖土石崩落，多為大理石及花崗岩碎片。圖／林業署花蓮分署提供
林業署花蓮分署調度重機具，從舊台8線開闢便道上壩體降挖，預估至少還要3天。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水持續溢流到靳珩隧道，再從魯丹橋流入立霧溪河道。圖／林業署花蓮分署提供
堰塞湖 馬太鞍溪 花蓮 中橫公路 李孟諺 林業署 太魯閣

