台師大15國境外生當鏟子超人 體驗台灣公民行動力

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖洪災造成上千戶受災，許多志工前往幫忙，台灣師範大學募款推動「暖陽行動」，吸引來自15國的境外生參與，親身體驗台灣公民社會的行動力。

台灣師範大學今天發布新聞稿，由校友捐款支持的「暖陽行動補助計畫」，補助學生前往光復的交通、生活和設備花費，公告發布24小時內，原定的200個名額就被用完。

特別的是，這次行動有來自15個國家的境外生加入行列。他們多半來自地理系、英語系、公民教育與活動領導系，在老師與同學的協助下，完成志工保險與物資準備，趕往花蓮協助清理校園與社區環境。

一名來自馬來西亞的學生分享，雖然不是台灣人，但這裡是他學習與生活的地方，投入光復鄉的重建行動，讓他感覺真真正正地成為台灣社群的一份子。

體育與運動科學系張姓學生提到，在這次行動中，看見了台灣人的團結。深知「有些事不做，一輩子也不會做。」所以這次一聽到有人號召，他們馬上就「衝」了。

台師大學務長林玫君表示，教育不只是知識的傳遞，更是培養學生在現實世界中行動與反思的能力。從花蓮光復的行動中，看到青年世代如何把同理轉化為實際力量。

