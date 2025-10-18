影／太魯閣燕子口堰塞湖溢流 劉世芳：跟馬太鞍溪不太一樣
內政部長劉世芳今天下午隨賴清德總統出席位於高雄捷運美麗島站舉辦的平復國家不法暨頒發名譽回復證書聯合典禮，談到太魯閣立霧溪燕子口堰塞湖開始溢流，她指出已疏散948人，同時強調太魯閣堰塞湖壩體土沙量為40萬立方公尺，與馬太鞍溪的2億立方公尺「不太一樣」。
劉世芳表示，她昨天下午的時候剛好在南花蓮光復視察，得知立霧溪燕子口堰塞湖有狀況後，不管是中央災害應變中心或者是花蓮縣都開始啟動，現在確定秀林鄉公所已經疏散撤離948位災民，幾個地區都還算安全，狀況持續監控當中。
劉世芳指出，太魯閣立霧溪堰塞湖水量是270萬噸，壩體的土沙量大概是40萬立方公尺，跟原來在馬太鞍溪上面有2億立方公尺是不太一樣，監控的農業部林保署是想要用降挖的方式，讓它溢流的水可以趕快出來。
她說，目前堰塞湖水已經經由中橫公路及隧道口溢流，太魯閣國家公園從昨天晚上時候已經全面封園，禁止人車進出。
她也認為堰塞湖的形成要追溯到去年發生的0403花蓮地震，在太魯閣國家公園這個地方，因為它的山比較陡峭，常常會有崩塌的現象，中央氣象署或林保署都在持續監測當中。
