太魯閣新堰塞湖 他坦言沒立即危險…但壩頂降挖鑿壁難度高
花蓮太魯閣燕子口新堰塞湖水今晨從台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後回流到立霧溪主河道。進駐現場的行政院顧問李孟諺表示，目前整體流勢平穩，沒有立即危險，對下游風險已降低，但從舊台8線明隧道試圖打通約100公尺便道，以靠近堰塞湖的壩頂降挖土石，還需鑿開山壁，坦承難度很高。
台8線175.5K下方立霧溪新生成堰塞湖，崩落的土石堆成約50公尺高的壩體，阻塞狹窄河道，溪水快速上升，今晨溢流到燕子口步道，進入舊台8線，今天凌晨再湧入台8線靳珩隧道，經過魯丹橋後回流到立霧溪主河道。
今天凌晨2時許，有網友從公路總局即時影像畫面發現水已經淹進隧道，「台8線175K+950-2即時影像，2:42靳珩隧道開始，隧道口水淹進來了」，但即時影像後來斷線，明天可能下雨，讓居民憂心忡忡。
行政院顧問李孟諺、曾任台南代理市長，對颱風災治水有道，本身又具有荷蘭國際水利環境工程學院碩士學位，昨今兩天進駐現場協助調度指揮。
他表示，目前整體流勢平穩，對下游風險已降低，沒有立即危險，工程團隊人員從舊台8線明隧道旁進去，沿途土石崩落嚴重，試圖打通約100公尺，好讓其他大型機具進入，以靠近堰塞湖的壩頂，中間還需鑿開山壁，坦承難度很高，光是便道要打通都很困難，看最快明天是否能完成。目前也已與成大、陽明交大團隊同步思考其他突破之道。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
