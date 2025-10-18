立霧溪堰塞湖淹沒隧道西口 秀林收容所開設5天

太魯閣立霧溪堰塞湖淹沒燕子口部分步道，靳珩隧道西口幾乎滅頂，溪水沿隧道向東漫流，林保署派機具前往降挖壩體。秀林鄉長王玫瑰說，因應未來雨勢，收容所將維持5天開設。

農業部表示，立霧溪燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量270萬噸，且人車可到達，機具能接近壩體以工程降挖。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策表示，目前溢流狀況如同預期，雖水量略增，但整體流勢平穩，正與公路局合作搶通舊路便道，讓大型機具靠近壩體，評估合適工程方向，盡快降挖高度。

黃群策說，若未來因雨勢潰壩，水量約在1至2小時排解，屆時沖到下游景文橋河道，水位只會提升2公尺，但考量溪水恐夾帶土砂，因此建議下游左右兩岸部落居民跟台電工廠人員提前撤離。

黃群策說，今天上午的地震，對立霧溪堰塞湖影響不大，若能因地震讓立霧溪堰塞湖震開直接溢流，反而更開心。

下游撤離村落為秀林鄉富世村9鄰（民樂部落）及民有部落1至3鄰。王玫瑰說，雖然立霧溪堰塞湖量體不大，仍不容忽視，且颱風外圍環流可能在明後天帶來雨勢，收容所將維持開設5天，視堰塞湖狀況適時增開。

王玫瑰說，堰塞湖上游，大天祥地區約有30多名鄉民原地安置，原本已準備3天物資，這2天會協調空投或運送物資上山。

太魯閣國家公園管理處副處長林忠杉說，農業部發布紅色警戒區域期間，園區會繼續維持封閉、暫停進入生態保護區入園申請，原訂25、26日在太魯閣台地舉辦的文化展演活動也暫停。

公路局東區養護工程分局太魯閣工務段表示，台8線中橫公路天祥至太魯閣口路段持續封閉，機具已集結現場，配合便道開挖及後續壩體降挖。

太魯閣工務段表示，便道開闢並同時進行人工刷坡，接續儘速施行壩體降挖並嚴密監控水流溢淹情形，將影響層面降至最低。

商品推薦