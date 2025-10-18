燕子口堰塞湖危機未解除 最新照片曝光：水位持續上漲、壩體落石

太魯閣燕子口 堰塞湖 危機未解除，「太魯閣國家公園」臉書粉專表示，由於明、後天山區可能降雨，而堰塞湖危機還未解除，太魯閣國家公園園區各景點持續封閉中，請民眾暫時不要進入園區，也切勿靠近警戒區域。此外，光復節連假的10月25日、10月26日文化展演活動暫停舉辦。

太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，太管處表示，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。

太管處已於昨晚8時公告禁止進入太魯閣國家公園園區範圍，並張貼撤離告示，啟動撤離遊客及部分部落居民，堰塞湖上游區域聚落居民也已做好避難措施。

太管處表示，依據災應變中心及氣象署的預報，近日山區將有較大雨勢，因此除了暫停進入生態保護區入園申請外，也對在園區登山的隊伍民眾簡訊通知，請民眾儘速下山，維護自身與隊伍安全。原定10月25日、10月26日在太魯閣台地舉辦的文化展演活動也暫停。 太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。圖／太管處提供 太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲。圖／太管處提供 太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。圖／太管處提供 太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。圖／取自太魯閣國家公園臉書粉專 太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。圖／太管處提供

