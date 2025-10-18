聽新聞
燕子口堰塞湖危機未解除 最新照片曝光：水位持續上漲、壩體落石
太魯閣立霧溪堰塞湖水位持續上漲，太管處表示，今天上午湖水已溢流到中橫公路靳珩隧道，並東流到魯丹橋後匯入立霧溪主流，壩體附近偶有落石現象。
太管處已於昨晚8時公告禁止進入太魯閣國家公園園區範圍，並張貼撤離告示，啟動撤離遊客及部分部落居民，堰塞湖上游區域聚落居民也已做好避難措施。
太管處表示，依據災應變中心及氣象署的預報，近日山區將有較大雨勢，因此除了暫停進入生態保護區入園申請外，也對在園區登山的隊伍民眾簡訊通知，請民眾儘速下山，維護自身與隊伍安全。原定10月25日、10月26日在太魯閣台地舉辦的文化展演活動也暫停。
