「還不能回家」颱風來襲新堰塞湖不能大意 撤離居民繼續收容

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮新堰塞湖水流入台8線靳珩隧道，今早已淹沒到靳珩隧道西口頂拱。圖／公路局提供
花蓮新堰塞湖水流入台8線靳珩隧道，今早已淹沒到靳珩隧道西口頂拱。圖／公路局提供

花蓮縣太魯閣燕子口昨天發現形成堰塞湖，雖然評估對立霧溪下游聚落風險趨緩，但接下來颱風可能帶來大雨，危機尚未解除，秀林鄉公所不敢輕忽，已做好維持收容所設置5天的準備，並持續把物資送往天祥地區家戶；太魯閣國家公園續封園。

林業及自然保育署昨發布燕子口堰塞湖紅色警戒，太魯閣國家公園管理處昨撤離遊客及部落居民後，晚間8時起全區封園、錦文橋封橋、台8線中橫公路天祥到閣口路段封閉。秀林鄉公所撤離下游富世村民樂部落、秀林村民有部落約300戶，多數依親，餘下159人到秀林國中、亞泥宿舍收容所安置。

秀林鄉長王玫瑰今早參與中央災害應變中心視訊會議，會後表示，立霧溪上游的堰塞湖水量約270萬噸，相對光復鄉馬太鞍溪上游堰塞湖，水量是小的，但天氣預報明天起會有降雨，可能從20、30毫米增加到200毫米，有蠻大雨量。

「原則上還是不希望撤離的家戶回家」王玫瑰說，還是會擔心不知道何時會溢流或有狀況，預計收容所持續開設5天，也會與撤離戶溝通，秀林國中的收容所會做區隔，避免影響學生上課；另天祥地區家戶就地避難，昨天已供應3天份物資，會持續運送。

太管處副處長林忠杉說，考慮到有持續豪雨或是大雨，園區各景點持續封閉，呼籲民眾、遊客，原定10月25日、10月26日在太魯閣臺地舉辦的文化展演活動也暫停。

花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影
花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影

花蓮出現新堰塞湖，秀林鄉公所緊急撤離立霧溪下游兩部落，上百人安置亞泥員工宿舍和秀林國中，因應接下來的颱風，公所做好開設5天的準備。記者林伯東／攝影
花蓮出現新堰塞湖，秀林鄉公所緊急撤離立霧溪下游兩部落，上百人安置亞泥員工宿舍和秀林國中，因應接下來的颱風，公所做好開設5天的準備。記者林伯東／攝影

太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

