燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，今天將評估進行壩體降挖減災工程。圖／取自林業及自然保育署花蓮分署臉書粉專
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，農業部今表示，目前湖水已從台8線靳珩隧道東口溢流，並穩定回流至立霧溪主河道，風險趨緩，今天將評估進行壩體降挖減災工程。

農業部表示，根據公路局東區養護工程分局CCTV影像，今日凌晨2點30分左右，堰塞湖水開始漫淹至台8線靳珩隧道西口路面，水流穩定，未對下游造成重大威脅。今清晨7點，林業保育署同仁與廠商進入現場勘查，進行便道開設作業，預計從新台8線開設約30公尺便道銜接舊台8線，以抵達壩體進行後續降挖及安全評估。

農業部說，成功大學堰塞湖防災團隊也已經抵達現場，展開精密測量並再次估算對沿線設施、聚落的影響，提供即時、精細的防災決策依據。除此，行政院顧問李孟諺也到現場勘查，並與公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府持續密切協調，確保下游居民及設施安全。

對於外界關心為什麼燕子口堰塞湖可以工程降挖？馬太鞍溪堰塞湖卻不行。農業部說明，主要有三點差別，包括壩體規模、可到達性、處理困難程度。

農業部進一步指，馬太鞍溪堰塞湖壩體高度200公尺，壩體土石體積2億立方公尺，蓄水量9100萬噸；燕子口堰塞湖壩高54公尺，壩體土砂體積40萬立方公尺，蓄水量270萬噸，燕子口堰塞湖壩體體積，僅馬太鞍溪堰塞湖的0.2%。

馬太鞍溪堰塞湖在海拔1000公尺深山，無路可達，徒步進出要5天；燕子口堰塞湖就在台8線旁，人車可直接到，機具能即時進場。而馬太鞍溪堰塞湖至下游河道超過13公里，溪谷狹窄陡峻、落差大，開便道至少需3個月，且11月前仍為汛期；燕子口堰塞規模小、地點近燕子口臺8線公路，施工機具能快速接近壩體施設減災工程。

農業部提醒，台8線靳珩隧道至燕子口路段目前仍屬警戒區域，公路局已實施交通管制，呼籲民眾切勿擅入或靠近溪谷觀察。

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，目前湖水已從台8線靳珩隧道東口溢流，並穩定回流至立霧溪主河道。圖／取自農業部臉書粉專
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，今天將評估進行壩體降挖減災工程。圖／取自農業部臉書粉專
堰塞湖 馬太鞍溪 太魯閣國家公園 農業部

