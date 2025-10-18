影／「可以游泳了」太魯閣燕子口堰塞湖快與路面一樣高 驚險畫面曝光

「可以游泳了!」花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水今晨從台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後回流到立霧溪主河道。林業及自然保育署花蓮分署持續觀測，整體對於下游風險已降低，但仍有不少現場驚險畫面流出，險象環生。

網路社群有人流傳多段現場影片，昨天燕子口堰塞湖湖水快與路面一樣高驚險畫面曝光，還有人驚呼直擊現說「可以直接游泳了！一直游游到燕子口，太誇張了」。

花蓮分署透過公路局東區養護工程分局監視系統影像監控，今晨約2時30分，堰塞湖水陸續漫淹到靳珩隧道西口路面，再沿隧道向東漫一標，出隧道口後再回流到立霧溪河道，現場觀察顯示水流穩定。成大專業團隊一早也會到場現勘。

行政院顧問李孟諺今早再到場現勘，與公路局、太魯閣國家園管理處等單位協調，研議後續降挖與排水作業的可行性。

雖然評估對下游風險已降低，花蓮分署仍呼籲，台8線靳珩隧道至燕子口路段還是屬於警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷。 太魯閣山區出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。照片／全國災害資訊網提供 「可以游泳了！」昨天立霧溪燕子口堰塞湖快與路面一樣高驚險畫面曝光。照片／全國災害資訊網提供 「可以游泳了！」昨天立霧溪燕子口堰塞湖快與路面一樣高驚險畫面曝光。照片／全國災害資訊網提供

