影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練

攝影中心／ 記者林伯東／花蓮即時報導
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成（右）說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成（右）說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影

颱風「風神」已生成，花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。季連成表示，經民政司、縣府及公所精算，實際居住於警戒區域者共4,238人，將透過警車廣播及車輛分批撤離。

演練情境假設日雨量達200毫米，2時發布CBS警報，優先撤離獨老、病患等特殊族群；4時再發布堰塞湖警報，進行垂直避難。共動員遊覽車、計程車及中巴等29輛車，另有26輛救護車與復康巴士協助特殊族群，民眾並將步行至光復、鳳林、萬榮共12處收容所。

季連成指出，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒仍維持，出水量穩定暫無立即危險，但因「風神」颱風外圍環流可能與東北季風共伴，20日至22日雨勢將增強。防颱作業已提前啟動，包括堤防加高、清溝與沙包堆置等整備。他呼籲民眾疏散時務必攜帶避難包，並配合防災演練，共同守護家園安全。

花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影
花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。記者林伯東／攝影

