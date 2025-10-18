聽新聞
0:00 / 0:00
影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練
颱風「風神」已生成，花蓮光復中央前進協調所上午舉行風神颱風防颱緊急應變記者會，中央前進協調所總協調官季連成說明，下午2時至5時進行實兵演練，模擬三階段疏散撤離行動。季連成表示，經民政司、縣府及公所精算，實際居住於警戒區域者共4,238人，將透過警車廣播及車輛分批撤離。
演練情境假設日雨量達200毫米，2時發布CBS警報，優先撤離獨老、病患等特殊族群；4時再發布堰塞湖警報，進行垂直避難。共動員遊覽車、計程車及中巴等29輛車，另有26輛救護車與復康巴士協助特殊族群，民眾並將步行至光復、鳳林、萬榮共12處收容所。
季連成指出，馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒仍維持，出水量穩定暫無立即危險，但因「風神」颱風外圍環流可能與東北季風共伴，20日至22日雨勢將增強。防颱作業已提前啟動，包括堤防加高、清溝與沙包堆置等整備。他呼籲民眾疏散時務必攜帶避難包，並配合防災演練，共同守護家園安全。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言