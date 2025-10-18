注意！光復下午2時發警報演練疏散撤離 季連成：精算4238人住警戒區

風神颱風已然生成，花蓮光復災區今天下午將實際演練三階段疏散撤離。中央前進協調所總協調官季連成今表示，經民政司、縣府民政處與鄉鎮公所2天精算，實際居住在警戒區域有4238人，會有警車廣播，並以車輛撤離。

季連成指出，馬太鞍溪堰塞湖的紅色警戒仍維持，目前出水量穩定，暫無立即危險。風神颱風已形成，它的外圍環流會與南下的東北季風可能形成共伴效應，預計10月20日至22日的雨勢較大，近日防颱作為包含疏浚、加高堤防等整備。

季連成說，因應颱風，今天下午2時至5時演練疏散撤離，防颱工作持續沒中斷，包含家戶的沙包堆置、清溝，街道的重型機具開始轉至偏遠地區使用。

他指出，警報系統有2個，分別是CBS警報系統、堰塞湖警報系統。前者黃色警戒發布時，會優先預防性撤離獨老、病患、洗腎者等特殊族群，變紅色警戒就強制撤離居住平房者，待堰塞湖警報響了，最後手段是強制性撤離垂直性避難者，共三階段。

季連成說，下午2時發布CBS警報，情境是每日累積雨量已達200毫米，會發布簡訊，大家手機可以收得到，預計2時至3時30分撤離第一、第二階段，每村配置一輛具有廣播系統的警車至大街小巷廣播，並以不同語言的錄音讓各族群聽清楚；下午4時發布堰塞湖警報，此時採垂直性疏散避難。

他表示，經民政司、縣府民政處與鄉鎮公所2天精算，警戒區保全戶總人數為6784人，實際居住在警戒區域有4238人，經昨日統計，依親784人、疏散避難999人、垂直避難2443人、特殊族群需照顧12人，另有221人已在收容中心。

季連成提及車輛運送，會有遊覽車、計程車、中巴等29輛一般車輛，另26輛如救護車、復康巴士等運送特殊族群，還有步行疏散至12處收容所，包含光復10處、鳳林和萬榮各1處。

他說，物資部分已準備供長者使用的床墊、1500個睡袋，另經緊急採購，相關物資暫置賣場，待需要時送至收容點，今天演練採「車到、裝備到、物資到，但不分配、不布置」模式，就算成功。也籲疏散撤離的民眾一定要帶著避難包，內含盥洗用品、藥品、飲水等物資。 中央前進協調所總協調官季連成今說明下午防颱疏散撤離演練。記者林伯東／攝影

