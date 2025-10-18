快訊

影／太魯閣國家公園封閉 立霧溪湛藍堰塞湖水高水位影片曝光

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
又現堰塞湖太魯閣國家公園封閉，立霧溪水暴漲影片曝光。記者魯永明／翻攝
又現堰塞湖太魯閣國家公園封閉，立霧溪水暴漲影片曝光。記者魯永明／翻攝

花蓮山區又傳地貌劇變！昨天上午公路局施工廠商在中橫公路右線沿隧道附近作業時，驚見立霧溪水位瞬間暴漲，水流湧急如注，隨即通報緊急撤離。經林業自然保育署、太魯閣國家公園管理處會勘後，確認當地形成長約800公尺、寬約40公尺、深達54公尺的「堰塞湖」。

現場民眾拍下短影音也在社群媒體傳開。不到1分鐘影片中可見，一輛遊覽車行駛中，車上遊客拿起手機拍攝，驚呼連連，「哇！水一直漲！」甚至有人脫口而出，「掉下去就完蛋了！」隨即被同伴制止。還有人形容眼前景象「像游泳池一樣」，語氣中充滿難以置信。影片尾聲響起警報聲，氣氛驟然緊張，讓人不寒而慄。

當時網路上還未有官方消息，許多民眾誤以為只是短暫山洪，直到晚間，公路局才證實是因邊坡大規模土石崩塌，堵住舊路廊形成「堰塞湖」。目前中橫公路

太魯閣至天祥路段已全面封閉，太魯閣國家公園也緊急公告，全區禁止人員進入，以防山區雨勢再度引發崩坍。地方居民聞訊，紛紛收拾行李撤離山區。有人憂心地說，「這裡一下雨就怕又有新的湖出現。」目前相關單位正持續監測水位變化，防止再度釀災。

昨天上午近8時，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲高，通報林保署、太管處共同勘查，發現中橫公路靳珩隧道外側舊路廊邊坡土石崩坍，形成長約800公尺、寬40公尺、深54公尺堰塞湖，堤頂高於隧道西洞口路面，公路局宣布封閉中橫太魯閣到天祥路段。太魯閣國家公園管理處也公告全區禁止人員進入。

又現堰塞湖太魯閣國家公園封閉，立霧溪水暴漲影片曝光。記者魯永明／翻攝
又現堰塞湖太魯閣國家公園封閉，立霧溪水暴漲影片曝光。記者魯永明／翻攝

