新堰塞湖潰決風險降低？季連成：水流轉個彎回到立霧溪

聯合報／ 記者林佳彣王燕華李承穎／連線即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，是否有潰決危險？中央前進協調所總協調官季連成說，燕子口堰塞湖目前溢流到台8線平面，與水面幾乎是平行，而不是從壩體溢流，水流轉個彎又回到立霧溪主河道，目前用工程方式讓壩體降低，讓水在立霧溪流行。

馬太鞍溪堰塞湖滿水位曾達9100萬噸，最後潰決，今天最新數據只有155萬噸，仍維持紅色警戒，堰塞湖約270萬噸，水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪，林保署評估整體流勢平穩，對下游風險已降低。

林保署花蓮分署今天上午7時已會同廠商開挖便道，將從新的台8線開闢一條約30公尺便道，銜接舊台8線，再從舊台8線前進壩體邊進行後續降挖及安全評估，出動3部分別為300噸、200噸的怪手，經由舊台8線的燕子口遊憩區，嘗試往上游挖除壩體引流，成大專業團隊一早到場現勘。

太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
