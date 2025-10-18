新堰塞湖潰決風險降低？季連成：水流轉個彎回到立霧溪
花蓮太魯閣燕子口堰塞湖成形，是否有潰決危險？中央前進協調所總協調官季連成說，燕子口堰塞湖目前溢流到台8線平面，與水面幾乎是平行，而不是從壩體溢流，水流轉個彎又回到立霧溪主河道，目前用工程方式讓壩體降低，讓水在立霧溪流行。
馬太鞍溪堰塞湖滿水位曾達9100萬噸，最後潰決，今天最新數據只有155萬噸，仍維持紅色警戒，堰塞湖約270萬噸，水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪，林保署評估整體流勢平穩，對下游風險已降低。
林保署花蓮分署今天上午7時已會同廠商開挖便道，將從新的台8線開闢一條約30公尺便道，銜接舊台8線，再從舊台8線前進壩體邊進行後續降挖及安全評估，出動3部分別為300噸、200噸的怪手，經由舊台8線的燕子口遊憩區，嘗試往上游挖除壩體引流，成大專業團隊一早到場現勘。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言