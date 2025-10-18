影／開挖便道通壩體！太魯閣燕子口堰塞湖穩定溢流 最新畫面曝光

快訊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮太魯閣燕子口堰塞湖水今晨從台8線靳珩隧道東口溢流，經過魯丹橋後回流到立霧溪主河道。林業及自然保育署花蓮分署持續觀測，發現整體流勢平穩，堰塞湖對於下游風險已降低，今天已委託成功大學團隊進一步評估影響範圍。

花蓮分署透過公路局東區養護工程分局監視系統影像監控，今晨約2時30分，堰塞湖水陸續漫淹到靳珩隧道西口路面，再沿隧道向東漫一標，出隧道口後再回流到立霧溪河道，現場觀察顯示水流穩定。

行政院顧問李孟諺今早再到場現勘，與公路局、太魯閣國家園管理處等單位協調，研議後續降挖與排水作業的可行性。

花蓮分署表示，今天上午7時已會同廠商開挖便道，將從新的台8線開闢一條約30公尺便道，銜接舊台8線，再從舊台8線前進壩體邊進行後續降挖及安全評估，預計出動3部分別為300噸、200噸的怪手，經由舊台8線的燕子口遊憩區，嘗試往上游挖除壩體引流，成大專業團隊一早也會到場現勘。

此外，成功大學堰塞湖防災團隊今天上午抵達現場做更精確的測量，並蒐集相關數據，藉此評估堰塞湖對沿線道路設施及聚落的影響範圍，作為防災決策。

雖然評估對下游風險已降低，花蓮分署仍呼籲，台8線靳珩隧道至燕子口路段還是屬於警戒區域，公路局已實施交通管制，請民眾切勿擅入或靠近溪谷。

太魯閣燕子口堰塞湖今早壩體狀況。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖今早壩體狀況。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
公路局人員一早勘察太魯閣燕子口堰塞湖水溢流狀況。圖／林業署花蓮分署提供
公路局人員一早勘察太魯閣燕子口堰塞湖水溢流狀況。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水今天凌晨溢流到台8線靳珩隧道。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水今天凌晨溢流到台8線靳珩隧道。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口堰塞湖水溢流到台8線靳珩隧道，再流入魯丹溪匯入立霧溪。圖／林業署花蓮分署提供

堰塞湖 馬太鞍溪 太魯閣

