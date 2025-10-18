太魯閣燕子口堰塞湖溢進中橫公路隧道 今晨出動怪手降挖壩體

燕子口堰塞湖位於立霧溪上游，崩落的土石堆成約50公尺高的壩體，阻塞狹窄河道，溪水快速飛漲，到昨天傍晚已達滿水量270萬噸，先湧上燕子口步道，進入舊台8線，今天凌晨再淤高湧入台8線靳珩隧道。

公路局人員持續透過靳珩隧道內的監視系統觀測狀況，但溪水湧入破壞電力系統造成短路，今晨2時許系統掛點；公路局一早派員前往勘察，發現上午約6時，溪水出隧道口後，至魯丹橋匯入立霧溪。

陽明交大團隊昨預估，若燕子口堰塞湖潰壩，洪峰約50分鐘會抵達下游錦文橋，屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。今早立霧溪下游狀況正常，錦文橋旁仍有零星民眾前往察看。

因應堰塞湖紅色警戒，太魯閣國家公園昨晚緊急全區封閉，禁止民眾進入，中橫公路天祥到太魯閣路段橋昨晚封路。另立霧溪下游的秀林鄉民樂、民有約300戶昨天下午啟動預防性撤離，部分依親，另有上百人安置在秀林國中及亞泥宿舍。

林業保育署花蓮分署表示，今天將出動3部分別為300噸、200噸的怪手，經由舊台8線的燕子口遊憩區，嘗試往上游挖除壩體引流，成大專業團隊一早也會到場現勘。 花蓮太魯閣的燕子口堰塞湖若潰壩，洪峰預估50分鐘抵達下游錦文橋，昨晚已預警性封橋。記者王燕華／攝影 根據公路局監視器即時畫面顯示，台8線175K+950-1處「靳珩隧道」內今天凌晨積水淹沒路面。圖／取自「交通安全唬平安2.0」臉書粉專 花蓮立霧溪下游右岸的秀林鄉民樂部落，昨天已預警性撤離。記者王燕華／攝影 花蓮太魯閣口、立霧溪下游的錦文橋，今早水位不高。記者王燕華／攝影 台8線176K+050-2處「靳珩隧道」內今天上午可見路面有明顯積水。圖／取自高速公路資訊網 台8線176K+050-2處「靳珩隧道」今天上午出現明顯積水。圖／取自高速公路資訊網 台8線176K+050-2處「靳珩隧道」今天上午出現明顯積水。圖／取自高速公路資訊網

商品推薦