太魯閣燕子口堰塞湖溢進中橫公路隧道 今晨出動怪手降挖壩體
燕子口堰塞湖位於立霧溪上游，崩落的土石堆成約50公尺高的壩體，阻塞狹窄河道，溪水快速飛漲，到昨天傍晚已達滿水量270萬噸，先湧上燕子口步道，進入舊台8線，今天凌晨再淤高湧入台8線靳珩隧道。
公路局人員持續透過靳珩隧道內的監視系統觀測狀況，但溪水湧入破壞電力系統造成短路，今晨2時許系統掛點；公路局一早派員前往勘察，發現上午約6時，溪水出隧道口後，至魯丹橋匯入立霧溪。
陽明交大團隊昨預估，若燕子口堰塞湖潰壩，洪峰約50分鐘會抵達下游錦文橋，屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。今早立霧溪下游狀況正常，錦文橋旁仍有零星民眾前往察看。
因應堰塞湖紅色警戒，太魯閣國家公園昨晚緊急全區封閉，禁止民眾進入，中橫公路天祥到太魯閣路段橋昨晚封路。另立霧溪下游的秀林鄉民樂、民有約300戶昨天下午啟動預防性撤離，部分依親，另有上百人安置在秀林國中及亞泥宿舍。
林業保育署花蓮分署表示，今天將出動3部分別為300噸、200噸的怪手，經由舊台8線的燕子口遊憩區，嘗試往上游挖除壩體引流，成大專業團隊一早也會到場現勘。
