快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

立霧溪燕子口堰塞湖今昔照片比對現況駭人 太魯閣全區禁入

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專
花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖。圖／取自林業及自然保育署臉書粉專

太魯閣燕子口昨天被發現出現堰塞湖，風神颱風今天凌晨2時生成，今晚東北季風南下，預期颱風將和東北季風「共伴」效應，北部和東半部明天起可能連續多日致災性強降雨。農業部林業及自然保育署表示，相關單位正密切掌握現場情況，將隨時更新最新進度與安全資訊，提醒民眾持續關注官方發布訊息。勿進入封閉區域、遠離河道，以策安全。

昨天上午近8時，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲高，通報林保署、太管處共同勘查，發現中橫公路靳珩隧道外側舊路廊邊坡土石崩坍，形成長約800公尺、寬40公尺、深54公尺堰塞湖，堤頂高於隧道西洞口路面，公路局宣布封閉中橫太魯閣到天祥路段。太魯閣國家公園管理處也公告全區禁止人員進入。

林保署昨也發布「立霧溪燕子口堰塞湖重要警訊」，因應花蓮太魯閣燕子口步道發生崩塌形成堰塞湖，已發布兩波細胞簡訊，已通報秀林鄉公所與台電單位預先進行預防性撤離與防護準備，以確保人員及設施安全。

崩塌壩體高度約50公尺，林保署說，因步道較低，堰塞湖水從步道溢流出，又因水流上升速度太快，機具來不及降挖。若潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋（河寬約100公尺），屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。

圖為過去太魯閣燕子口。本報資料照片
圖為過去太魯閣燕子口。本報資料照片

堰塞湖 馬太鞍溪 太魯閣國家公園 中橫公路 颱風

延伸閱讀

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

獨／好怕像光復一樣淹了！新堰塞湖撤離千人 他們怕成「新災民」

花蓮立霧溪堰塞湖水位快速上升 秀林鄉民有社區首因災撤離「以為聽錯」

堰塞湖紅色警戒！太魯閣國家公園全區晚間急封閉禁入

相關新聞

立霧溪燕子口堰塞湖今昔照片比對現況駭人 太魯閣全區禁入

太魯閣燕子口昨天被發現出現堰塞湖，風神颱風今天凌晨2時生成，今晚東北季風南下，預期颱風將和東北季風「共伴」效應，北部和東...

又現堰塞湖 太魯閣國家公園封閉 部落居民怕到急撤

熱帶性低氣壓TD27今天可能形成「風神」颱風，路徑雖南修，但太魯閣燕子口昨又發現新堰塞湖，緊急疏散下游近千人，晚間溢流封...

廣角鏡／花蓮出現新堰塞湖

花蓮縣秀林鄉立霧溪上游前晚疑因邊坡土石坍方淤塞形成堰塞湖，水位持續上漲，林保署花蓮分署發布紅色警戒，昨晚持續溢流到附近舊...

花蓮光復災民組自救會爭國賠 600人加入

花蓮光復鄉堰塞湖洪災有上千戶受災，市區店家、災戶籌組自救會，由議長張峻服務處主任張宸瑋代表，已有約六百人加入，還在持續擴...

太魯閣國家公園出現堰塞湖 緊急公告全區封閉、請民眾盡速撤離

花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，花蓮縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍...

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口今天發現新的堰塞湖，下游秀林鄉2部落緊急撤離，鄉公所晚間宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。