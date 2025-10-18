廣角鏡／花蓮出現新堰塞湖

花蓮縣秀林鄉立霧溪上游前晚疑因邊坡土石坍方淤塞形成堰塞湖，水位持續上漲，林保署花蓮分署發布紅色警戒，昨晚持續溢流到附近舊中橫公路，恐影響中橫公路路段。縣府等單位撤離近千人，多數依親，上百人安置亞泥員工宿舍和秀林國中。太魯閣風景區管理處昨晚宣布全區緊急封閉。

縣府等單位撤離近千人，多數依親，上百人安置亞泥員工宿舍和秀林國中。記者林伯東／攝影 花蓮縣秀林鄉立霧溪上游前晚疑因邊坡土石坍方淤塞形成堰塞湖，水位持續上漲。圖／林保署花蓮分署提供

