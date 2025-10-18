聽新聞
花蓮光復災民組自救會爭國賠 600人加入

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮報導
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖洪災有上千戶受災，市區店家、災戶籌組自救會，由議長張峻服務處主任張宸瑋代表，已有約六百人加入，還在持續擴大。張宸瑋說，這次洪災從中央到地方都有責任，將集結力量爭取合理補償與重建權益，國賠也是訴求之一。

中央前進協調所總協調官季連成昨表示，前進協調所是負責救災與復原，此事進入司法程序，就按照國賠程序走，可能會有一段非常長的時間。花蓮縣府表示，會全力協助災民爭取應有權益。

張宸瑋說，洪災大水沖進市區，店家的設備和商品泡在水裡甚至流失，加上災後至今無法營業，損失慘重。因鄉內長者居多，一些店家老闆年紀比較大，擔心日後就算家園恢復了，繼續開門做生意，還要再買新的機器，政府補助根本沒法彌補實際損失。

「現在只有中央卅五萬元、縣府五萬元慰助金，根本不夠。」張宸瑋說，不只商家，災戶反映門窗被洪水沖毀，要修鐵門、水電；農田被大量淹埋，復耕也有困難；還有罹難者家屬向張峻陳情，因此決定籌組自救會，已有近六百人加入。

他表示，災民認為這次災害造成無數家庭陷入困境，不只是天災，從中央到地方都有責任，除了爭取合理補償，讓補助更貼近實際需求，也希望透過民間集結力量，爭取國家賠償。

