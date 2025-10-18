花蓮燕子口出現新堰塞湖 太魯閣國家公園全區封閉

熱帶性低氣壓TD27今天可能形成「風神」颱風，路徑雖南修，但太魯閣燕子口昨又發現新堰塞湖，緊急疏散下游近千人，晚間溢流封路幸未釀災。花蓮光復災區今仍做防颱演練，一○四八人將疏散到各避難點；前天各村廣播效果不佳，由警車機動協助。

堰塞湖長八百公尺

昨天上午近八時，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲高，通報林保署、太管處共同勘查，發現中橫公路靳珩隧道外側舊路廊邊坡土石崩坍，形成長約八百公尺、寬四十公尺、深五十四公尺堰塞湖，堤頂高於隧道西洞口路面，公路局宣布封閉中橫太魯閣到天祥路段。太魯閣國家公園管理處也公告全區禁止人員進入。

陽明交大團隊估算滿水位蓄水量約一五五萬噸，若潰決，水流預估五十分鐘內抵達錦文橋，屆時河床水位恐上升五公尺；過橋後河道變寬，水位上升約兩公尺。

太管處布洛灣管理站主任陳寶匡觀察，立霧溪水面以每小時七十公分到一公尺的速度抬升。林保署花蓮分署長黃群策說，堰塞湖所在的溪床非常窄，易溢流甚至潰決，決定先勸離遊客並淨空車輛；原本出動怪手開挖引流，但水位上升快速，下午二時過後先撤退。

原先評估不影響附近聚落，但有光復災情前車之鑑。花蓮分署評估下游右岸部落高於河床約十公尺，左岸台電東部發電廠立霧機組僅高過五公尺，通報花蓮縣府等單位要求預防性撤離。下午四時縣府強制撤離秀林鄉民樂、民有部落及東部電廠員工近千人，通知上游大天祥地區民眾勿下山並提供三天物資。

民有部落范小姐直呼「真怕像光復最後淹掉」，聽到撤離就趕快走；柳小姐很緊張，帶上證件、金錢和幾套衣服就跑。秀林鄉長王玫瑰說，有十三人臥床或行動不便由專車協助撤離，另有兩戶強制疏散。

準颱風「風神」來勢洶洶，東部大雨機率偏高，花蓮光復鄉志工昨天至保安寺協助裝沙包，防範可能出現的二度災害。記者林伯東／攝影

花蓮光復災區連日來備戰防颱，中央前進協調所昨宣布，今天下午二至五時實兵演練三階段疏散撤離，演習時馬太鞍溪便橋不封閉，民間車輛只出不進，呼籲志工不要進入光復，災區志工向保安寺方向移動。

分三階段疏散演練

中央總協調官季連成說，會發出註明「演習」的細胞簡訊，只是各村廣播系統測試時不理想，偏遠地區聽不清楚，將配警車協助廣播。

第一階段臥床老人、病患、孕婦等「動車不動人」，救護車、復康巴士等到家門口停留十分鐘後前往收容所，計算路徑和所需時間；第二階段平房式家戶疏散演練，車輛到集結點接送到收容中心，但床墊、泡麵等耐久食品及摺疊小桌椅、急救包等還在籌募；第三階段垂直避難，將有兩個警報系統，家戶都門窗緊閉到二樓以上避難，演習結束前不得下樓。

商品推薦