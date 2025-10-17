太魯閣國家公園出現堰塞湖 緊急公告全區封閉、請民眾盡速撤離

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
太魯閣國家公園燕子口今出現新的堰塞湖，預估蓄水量270萬噸。圖／太管處提供
太魯閣國家公園燕子口今出現新的堰塞湖，預估蓄水量270萬噸。圖／太管處提供

花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，花蓮縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍及秀林國小收容。國家公園署太魯閣國家公園管理處稍早公告，即刻太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入，並請山區民眾盡速全數撤離。

太魯閣國家公園管理處表示，配合農業部林保署發布紅色警戒、秀林鄉公所災害會報進行撤離工作及公路局預警封路；依據災害防救法第29條第3項規定「各級政府及公共事業發現、獲知災害或有發生災害之虞時，應主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置。」

太魯閣國家公園管理處指出，即刻公告，太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入，並請山區民眾盡速全數撤離。

