花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口今天發現新的堰塞湖，下游秀林鄉2部落緊急撤離，鄉公所晚間宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、秀林村民有部落，停止上班上課。

秀林鄉公所因應堰塞湖紅色警戒，下午緊急撤離富世村民樂部落、秀林村民有部落家戶，在籍人數約千人，到晚間9時，收容民樂部落8人、民有部落152人；因部分人參加公所今晚文化活動，收容人數可能陸續增加。

縣府晚間表示，秀林鄉公所依據天然災害停止上班及上課作業辦法，宣布秀林鄉大天祥地區，包括關原、洛韶、西寶、天祥，以及富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰），18日停止上班上課。明（18）日停止上班上課 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影

