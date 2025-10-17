獨／好怕像光復一樣淹了！新堰塞湖撤離千人 他們怕成「新災民」

太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，花蓮縣政府啟動強制撤離下游兩部落、東部電廠員工近千人。有人直呼會怕，因看到光復災情，當聽到要撤就趕快走。公所統計至晚間9時，收容民樂部落8人、民有部落152人；因部分人參加公所今晚文化活動，收容人數可能陸續增加。

秀林鄉公所下午2時15分開設災害應變中心，預估堰塞湖影響範圍包含下游富世村民樂社區第9鄰、設籍人口384人，以及秀林村民有社區1至3鄰、564人，分別安排至亞洲水泥公司宿舍及秀林國中。

秀林鄉長王玫瑰表示，下午4時許開始撤離，有些村民還沒下班或下課，公所也請分局和各派出所於晚間6時後不定期巡邏，確保村民都能暫時撤離到收容所或依親。也因非潛勢溪流或敏感地區，這些村民過往非撤離保全戶，今天是因應堰塞湖而列為撤離對象，是第一次撤離。

她說，不過，以往撤離是一個部落或一區，都會超過一半依親，但今天民有1-3鄰第一次撤離，依親人數較少，收容人數爆量，原選定秀林國小不夠容納，公所緊急向秀林國中借場地收容。可能是光復效應，大家對堰塞湖非常敏感，都主動說他們會撤離，目前仍有2戶不想撤離，正請警政力量強制撤離中。

民有部落范小姐直呼，這是第一次撤離經驗，得知要撤離，她趕快聯絡孫子的學校要接人，但也因為時間匆忙，東西拿得有點趕，「我們也怕像光復最後淹掉」，警方一直趕人，要大家不要拿東西，人出來就好。柳小姐感到很緊張，帶上證件、金錢和幾套衣服就撤離，也擔心要在外面待很多天，不太方便，仍以安全為主。

蔡先生表示，下午在家聽到村長跟警察開車沿路廣播因堰塞湖要撤離，加上光復事件、這幾天會有颱風，住家的地勢較為低窪，還是會怕，既然政府都說要撤，就超前部署撤離，安全第一。

林保署花蓮分署長黃群策指出，堰塞湖的水位上升很快，來不及裝設水位計，晚間只能透過公路局監視系統看到水位上漲狀況，預計晚10時前會淹過公路；陽明交大監控團隊已進駐公路局東區養護工程分局太魯閣工務段。

由於立霧溪堰塞湖壩體的高度高於公路路面，黃群策指公路是堰塞湖穩定出水的路線，會影響中橫公路交通，預計明天才可能裝設壩體監視器，會與監控團隊評估後續如何處理。

台電東部發電廠表示，接到林保署通知，已緊急於下午3時40分將值班人員、工程人員、清潔人員及保全等14人撤離。水路、土木組溪畔壩相關工程的承攬商人員、機具也撤離；溪畔壩水工設備的排洪門及排砂門全開、廠房防洪門關閉，請值班主任持續監視尾水水位變化，必要時關閉排水溝閘門。 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容，民眾吃泡麵果腹。記者林伯東／攝影 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容。記者林伯東／攝影 花蓮太魯閣山區今天發現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游兩部落民眾，戶籍人數近千人，一部分安排到秀林國中收容，民眾排隊登記。記者林伯東／攝影

