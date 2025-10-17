影／花蓮太魯閣堰塞湖警報 民有部落撤離至秀林國中臨時收容
花蓮太魯閣山區今天傳出堰塞湖警報，花蓮縣政府下午啟動緊急撤離，下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工共近千人，並安排至亞泥宿舍及秀林國中臨時收容。
縣府指出，台8線靳珩隧道西口175.5公里處立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，農業部林保署發布紅色警戒後，縣府立即啟動應變機制並呼籲遊客及居民勿靠近河道。
秀林鄉長王玫瑰表示，下午4時起陸續撤離，部分村民尚在上班或上課，將由警方晚間協助巡查與強制撤離，目前仍有2戶居民待勸離。此次為民有1至3鄰首次撤離，收容人數超出預期，已緊急啟用秀林國中協助安置。
