堰塞湖紅色警戒！太魯閣國家公園全區晚間急封閉禁入

太魯閣國家公園燕子口今天發現新的堰塞湖，滿水位水量約270萬噸，晚間已溢流到舊公路，太魯閣國家公園晚間8時許宣布，全區緊急封閉，禁止入員進入，請山區民眾盡速全數撤離。

公路局施工廠商今早發現燕子口堰塞湖，林業署花蓮分署表示，壩體高度約50公尺，海拔約270公尺，距離鄰近台8線道路260公尺，若潰決，洪峰50分鐘內就會沖到下游錦文橋。秀林鄉公所緊急撤離下游民有、民樂部落約300戶，在籍人數近千人，到晚間有160人入住亞泥宿舍及秀林國中兩個收容所。

太魯閣國家公園管理處晚間發布，配合農業部林保署發布紅色警戒、秀林鄉公所災害會報進行撤離工作及公路局預警封路，依據災防法，太魯閣國家公園管理處全區禁止人員進入，並請山區民眾盡速全數撤離。 太魯閣燕子口今天發現新的堰塞湖，距離台8線中橫公路約260公尺。圖／林業署花蓮分署提供 太魯閣燕子口今天發現新的堰塞湖，距離台8線中橫公路約260公尺。圖／林業署花蓮分署提供

