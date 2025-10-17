快訊

爭睹巨星風采！BLACKPINK晚間飛抵高雄 小港機場湧粉絲接機

美地區銀行再爆雷！川普談話救市 道瓊翻紅、台指期夜盤翻轉

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

花蓮立霧溪堰塞湖水位快速上升 秀林鄉民有社區首因災撤離「以為聽錯」

中央社／ 花蓮縣17日電
太魯閣燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。圖／林業署花蓮分署提供
太魯閣燕子口步道發生堰塞湖，林保署花蓮分署啟動緊急應變機制呼籲民眾勿進入危險區域。圖／林業署花蓮分署提供

台8線燕子口路段立霧溪堰塞湖水位上升快，林業及自然保育署估晚間10時前會漫流過公路。秀林鄉民有社區第1次因天災撤離，人數比預估更多，公所臨時更換收容處到秀林國中。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策晚間接受中央社記者採訪表示，因堰塞湖水位上升很快，來不及裝設水位計，目前陽明交大監控團隊已派駐在公路局東區養護工程分局太魯閣工務段。

黃群策說，立霧溪堰塞湖壩體高度高於公路路面，會導致立霧溪水位改道流入靳珩隧道，從東口流出後，漫過魯丹橋護欄排入魯丹溪，再匯入立霧溪，因此晚間可透過公路局監視系統，評估水位上漲狀況，預計今晚10時前會淹過公路。

黃群策說，目前公路成為堰塞湖穩定出水的路線，影響中橫公路交通，預計明天會裝設壩體監視器，與監控團隊評估如何處理堰塞湖。

因立霧溪堰塞湖水位持續上升，有潰決疑慮，花蓮分署建議下游東部電廠員工、秀林鄉鄰近部落撤離。

秀林鄉長王玫瑰說，預估影響範圍包含富世村民樂社區、秀林村民有社區等4鄰，近300戶居民，適逢歲時祭儀感恩祭活動，下午緊急趕去社區疏散撤離，可能受到光復堰塞湖災情影響，居民配合度都很高。

王玫瑰說，民樂社區民眾多數都依親，民有社區是第1次實施撤離，收容人數比預期更多，原訂安置地點秀林國小空間不夠，臨時改到秀林國中，還有2戶未撤離，將由警方協助撤離。

民有社區3鄰林姓住戶說，聽到村長通知還以為聽錯了，沒想過住在靠近出海口還可能遇到堰塞湖災情，下午3時許收到通知，只有1個多小時準備時間，匆匆帶著藥品跟簡單衣物就出門，重要證件都忘了帶。

林姓住戶說，本來明天要開心參加太魯閣族的歲時祭儀感恩祭，希望上游堰塞湖能盡快解決，讓大家安心返家居住。

台電表示，東部發電廠立霧機組14名人員皆全數撤離，溪畔壩水供設備排洪門、排砂門全開，廠房防洪門關閉，由值班主任持續監控尾水水位變化。

堰塞湖 監控 太魯閣族 花蓮

延伸閱讀

花蓮立霧溪堰塞湖滿水位270萬噸 下游撤離近300戶

花蓮新堰塞湖恐潰決 強制撤離民有、民樂部落近千人

水位持續上升！燕子口步道發現堰塞湖 林保署啟動緊急應變機制

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

相關新聞

獨／好怕像光復一樣淹了！新堰塞湖撤離千人 他們怕成「新災民」

太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，花蓮縣政府啟動強制撤離下游兩部落、東部電廠員工近千人。有人直呼會怕，因看到光復災情，當聽...

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

花蓮立霧溪上游太魯閣燕子口今天發現新的堰塞湖，下游秀林鄉2部落緊急撤離，鄉公所晚間宣布，明天大天祥地區及富世村民樂部落、...

堰塞湖紅色警戒！太魯閣國家公園全區晚間急封閉禁入

太魯閣國家公園燕子口今天發現新的堰塞湖，滿水位水量約270萬噸，晚間已溢流到舊公路，太魯閣國家公園晚間8時許宣布，全區緊...

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

立霧溪燕子口因土石崩落形成堰塞湖，行政院發言人李慧芝表示，立霧溪堰塞湖有隨時溢流、潰決的風險，政府已啟動緊急應變機制，通...

花蓮新堰塞湖紅色警戒 賴總統指示啟動緊急應變機制

針對花蓮立霧溪燕子口阻成堰塞湖一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統高度關切並在第一時間立即指示行政院相關部會，與...

太魯閣國家公園出現堰塞湖 緊急公告全區封閉、請民眾盡速撤離

花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，花蓮縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。