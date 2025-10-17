花蓮立霧溪堰塞湖水位快速上升 秀林鄉民有社區首因災撤離「以為聽錯」

台8線燕子口路段立霧溪堰塞湖水位上升快，林業及自然保育署估晚間10時前會漫流過公路。秀林鄉民有社區第1次因天災撤離，人數比預估更多，公所臨時更換收容處到秀林國中。

林業及自然保育署花蓮分署長黃群策晚間接受中央社記者採訪表示，因堰塞湖水位上升很快，來不及裝設水位計，目前陽明交大監控團隊已派駐在公路局東區養護工程分局太魯閣工務段。

黃群策說，立霧溪堰塞湖壩體高度高於公路路面，會導致立霧溪水位改道流入靳珩隧道，從東口流出後，漫過魯丹橋護欄排入魯丹溪，再匯入立霧溪，因此晚間可透過公路局監視系統，評估水位上漲狀況，預計今晚10時前會淹過公路。

黃群策說，目前公路成為堰塞湖穩定出水的路線，影響中橫公路交通，預計明天會裝設壩體監視器，與監控團隊評估如何處理堰塞湖。

因立霧溪堰塞湖水位持續上升，有潰決疑慮，花蓮分署建議下游東部電廠員工、秀林鄉鄰近部落撤離。

秀林鄉長王玫瑰說，預估影響範圍包含富世村民樂社區、秀林村民有社區等4鄰，近300戶居民，適逢歲時祭儀感恩祭活動，下午緊急趕去社區疏散撤離，可能受到光復堰塞湖災情影響，居民配合度都很高。

王玫瑰說，民樂社區民眾多數都依親，民有社區是第1次實施撤離，收容人數比預期更多，原訂安置地點秀林國小空間不夠，臨時改到秀林國中，還有2戶未撤離，將由警方協助撤離。

民有社區3鄰林姓住戶說，聽到村長通知還以為聽錯了，沒想過住在靠近出海口還可能遇到堰塞湖災情，下午3時許收到通知，只有1個多小時準備時間，匆匆帶著藥品跟簡單衣物就出門，重要證件都忘了帶。

林姓住戶說，本來明天要開心參加太魯閣族的歲時祭儀感恩祭，希望上游堰塞湖能盡快解決，讓大家安心返家居住。

台電表示，東部發電廠立霧機組14名人員皆全數撤離，溪畔壩水供設備排洪門、排砂門全開，廠房防洪門關閉，由值班主任持續監控尾水水位變化。

