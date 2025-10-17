花蓮又有堰塞湖！賴總統下令：啟動緊急應變機制

針對花蓮立霧溪燕子口阻成堰塞湖一事，總統府發言人郭雅慧17日表示，賴清德總統高度關切並在第一時間立即指示行政院相關部會，與花蓮縣政府保持密切聯繫，全面啟動緊急應變機制，採取即時且必要的因應措施，全力確保民眾安全。

郭雅慧表示，由於大量土石崩落形成堰塞湖，其壩體仍在變化中，具有隨時溢流或潰決風險，賴總統已要求中央與地方政府緊密協調合作，持續監測立霧溪燕子口堰塞湖的水位變化與壩體穩定性，若有進一步上升或潰決疑慮，應即刻通報並採取必要行動，確保民眾與道路安全。

