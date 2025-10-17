快訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
為監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位，日本國土交通省提供可透過直升機投放的「投入式水位觀測機器」，在日本台灣交流協會舉行致贈儀式，由交流協會台北事務所代表片山和之（圖右）代表捐贈，我方由台灣日本關係協會會長蘇嘉全（圖左）代表接受。記者李人岳／攝影
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發國人對堰塞湖安全的關注，日本國土交通省提供可透過直升機投放的「投入式水位觀測機器」，日前運抵台灣，今天在日本台灣交流協會舉行致贈儀式，代表接受的台灣日本關係協會會長蘇嘉全表示，會以最快的速度將機器投放部署。

交流協會台北事務所代表片山和之在致詞時表示，去年11月祕魯APEC高峰會期間，日本首相石破茂與台灣領袖代表林信義針對雙方深化防災、救災合作達成共識，日台協會也透過全球合作暨訓練架構（GCTF）及各項交流活動，積極推動日台防災合作。

片山指出，針對馬太鞍溪堰塞湖若再度決堤可能引發下游更大災情，日本國土交通省應台日關係協會與日台協會請求，決定提供以日本獨有技術研製、可由直升機部署的水位觀測儀器。他強調，這是根據日台交流協會與台日關係協會2010年12月所簽訂的「土砂災害與砂防技術交流協議」所實現的具體成果之一。

蘇嘉全則說，這台儀器雖然沒有航空母艦這麼大，但角色非常重要。日本是多湖泊國家，也常常下雪，一旦融化流入湖泊就需要即時監測，因此日本這方面技術非常成熟。他指出，相較於我國研發需要從湖邊拉纜線的儀器不同，日方提供的儀器可以直接透過直升機投放監測。

蘇嘉全說，日本曾在2012年首次輸出這類儀器到印尼，協助水位監測任務，這次透過成大團隊積極接洽，日方首度排除萬難，包括國土交通省相關技術人員，已經來台實地勘查，希望以最快的速度將機器投放部署。

根據原定計畫，這部水位觀測儀原定19日由空勤總隊直升機進行投放，不過面對風神颱風來勢洶洶，將再觀測氣候之後進行投放。

根據日本國土交通省公開資料，日方援贈的投入式（浮標型）觀測儀器，高約1公尺、重約67公斤，內建壓力式感測器與通訊模組；可由直升機直接投放至無法人工進入的堰塞湖或封塞河道，並透過衛星通訊即時回傳水位資料。該設備專為山區土砂壩與天然湖泊監測設計，具備抗腐蝕、防震與耐強流等特性，可在極端環境下穩定運作。

為監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位，日方援贈投入式（浮標型）觀測儀器，高約1公尺、重約67公斤，內建壓力式感測器與通訊模組；可由直升機直接投放至堰塞湖或封塞河道，並透過衛星通訊即時回傳水位資料。記者李人岳／攝影
為監測花蓮馬太鞍溪堰塞湖水位，日本國土交通省提供可透過直升機投放的「投入式水位觀測機器」，在日本台灣交流協會舉行致贈儀式，由交流協會台北事務所代表片山和之（圖右）代表捐贈，我方由台灣日本關係協會會長蘇嘉全（圖左）代表接受。記者李人岳／攝影
相關新聞

花蓮太魯閣新堰塞湖若潰決 50分鐘就衝到下游錦文橋

太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，林業署花蓮分署委託陽明交大團隊估算，滿水位蓄水量約270萬噸，若在1小時內潰決，水流預估...

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

立霧溪燕子口因土石崩落形成堰塞湖，行政院發言人李慧芝表示，立霧溪堰塞湖有隨時溢流、潰決的風險，政府已啟動緊急應變機制，通...

花蓮新堰塞湖紅色警戒 賴總統指示啟動緊急應變機制

針對花蓮立霧溪燕子口阻成堰塞湖一事，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統高度關切並在第一時間立即指示行政院相關部會，與...

監測馬太鞍溪堰塞湖水位 日方援贈「投入式水位觀測儀」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流引發國人對堰塞湖安全的關注，日本國土交通省提供可透過直升機投放的「投入式水位觀測機器」，日前運抵台...

太魯閣生成新堰塞湖 卓榮泰：已啟動緊急應變機制、監測水位壩體穩定

農業部林保署花蓮分署通報，中橫公路燕子口因邊坡坍塌，造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖。閣揆卓榮泰透過臉書表示，政府已啟動緊急...

花蓮新堰塞湖恐潰決 強制撤離民有、民樂部落近千人

花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍及秀...

