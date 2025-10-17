快訊

立霧溪堰塞湖隨時有潰決風險 行政院：已緊急應變發布細胞簡訊

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
太魯閣國家公園燕子口今天出現新的堰塞湖，預估蓄水量270萬噸。圖／太管處提供
太魯閣國家公園燕子口今天出現新的堰塞湖，預估蓄水量270萬噸。圖／太管處提供

立霧溪燕子口因土石崩落形成堰塞湖，行政院發言人李慧芝表示，立霧溪堰塞湖有隨時溢流、潰決的風險，政府已啟動緊急應變機制，通知上游民眾警戒、盡快撤離到山下，並發布立霧溪堰塞湖細胞廣播簡訊。

李慧芝說，立霧溪堰塞湖形成的崩塌處，就在燕子口步道約500-600公尺處。接獲通報第一時間就以無人機空勘、監測水位，閣揆卓榮泰也指示相關部會派員搶通步道路徑，儘速讓大型機械能進駐，降挖水面土方；行政院李孟諺顧問已趕赴交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段瞭解狀況。

李慧芝呼籲下游民眾，不要進入危險區域，行政院也要求相關單位持續監測，並與地方政府協調合作，全力降低溢流潰決所可能造成的影響。

花蓮太魯閣新堰塞湖若潰決 50分鐘就衝到下游錦文橋

太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，林業署花蓮分署委託陽明交大團隊估算，滿水位蓄水量約270萬噸，若在1小時內潰決，水流預估...

