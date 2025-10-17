太魯閣生成新堰塞湖 卓榮泰：已啟動緊急應變機制、監測水位壩體穩定
農業部林保署花蓮分署通報，中橫公路燕子口因邊坡坍塌，造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖。閣揆卓榮泰透過臉書表示，政府已啟動緊急應變機制，會持續監測當地水位以及壩體穩定性，同時呼籲民眾及遊客避開管制區域、離開河道周邊。
林業署花蓮分署接獲通報，台八線中橫公路靳珩隧道西口因邊坡坍塌造成立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，隨時可能溢流潰決，為此發出緊急通報，除了緊急疏散遊客，封閉天祥至太魯閣路段，並呼籲民眾避免接近河床。
卓榮泰透過臉書表示，花蓮燕子口步道約五、六百公尺處，因大量土石崩落形成堰塞湖，有隨時溢流潰決風險，請下游民眾及遊客勿進入管制路段及區域，盡速遠離河道周邊。
他指出，政府已啟動緊急應變機制，通知上游居民警戒、盡快撤離至山下；並調派挖土機於現場降挖水面土方，惟降挖速率不及水位抬升速率，情勢緊急。
卓榮泰強調，他已經要求相關單位與地方政府協調合作，持續監測燕子口堰塞湖的水位與壩體穩定性。若水位持續上升或有潰決疑慮，將立即通報並採取進一步行動，保障民眾及道路安全。
