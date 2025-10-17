花蓮立霧溪堰塞湖滿水位270萬噸 下游撤離近300戶
太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，陽明交大團隊估算，滿水位約270萬噸，若潰決水流約在50分鐘後抵達下游錦文橋，河床水位恐上升約5公尺。下游影響戶數近300戶，已陸續撤離。
林業及自然保育署花蓮分署表示，立霧溪堰塞湖高度約50公尺，距離台8線中橫公路260公尺，經陽明交大團隊以海拔260公尺估算，堰塞湖蓄水量約270萬噸，蓄水面積約10公頃，迴水長度約1700公尺。
陽明交大估算，若在1小時內潰決，水流預估50分鐘抵達下游錦文橋，河寬約100公尺，屆時河床水位恐上升約5公尺，通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度會下降至2公尺。
花蓮分署表示，雖下游右岸部落高於河床約10公尺，但左岸台電東部發電廠立霧機組僅高於河床5公尺，已發布通報單給花蓮縣府等單位，要求秀林鄉公所及台電先進行預防性撤離。
秀林鄉公所開設災害應變中心，預估立霧溪下游受影響範圍有2處，富世村民樂社區（富世村第9鄰）設籍戶數120戶、384人，秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰）設籍戶數179戶、564人。
秀林鄉公所表示，今天下午3時起啟動強制撤離，民樂社區安排於亞洲水泥公司宿舍收容；民有社區安排至秀林國小收容；另有13人臥床及行動不便，以專車協助撤離。
另外，秀林鄉公所表示，上游大天祥地區（關原、洛韶、西寶、天祥）鄉民留在山區切勿下山，中心已提供3日份物資。
公路局東區養護工程分局預估，今晚7時將溢淹至台8線公路路面，中橫公路台8線天祥至太魯閣路段，晚間6時起全面封閉。
