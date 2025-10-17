花蓮太魯閣新堰塞湖若潰決 50分鐘就衝到下游錦文橋
太魯閣國家公園燕子口出現堰塞湖，林業署花蓮分署委託陽明交大團隊估算，滿水位蓄水量約270萬噸，若在1小時內潰決，水流預估50分鐘內抵達下游錦文橋，屆時河床水位恐上升約5公尺。公路局推估晚間7時溢淹至台8線公路，天祥至太魯閣路段晚間5時30分只出不進，晚間6時全面封路。
林業署花蓮分署表示，燕子口堰塞湖壩體高度約50公尺，海拔約270公尺，距離鄰近台8線道路260公尺。陽明交大團隊以海拔260公尺估算，堰塞湖蓄水量約270萬噸，蓄水面積約10公頃，迴水長度約1700公尺。
陽明交大估算，若在1小時內潰決，水流預估於約50分鐘後抵達下游錦文橋（河寬約100公尺），屆時河床水位恐上升約5公尺；通過錦文橋後，因河道擴寬，水位上升幅度約2公尺。
花蓮分署表示，雖下游右岸部落高於河床約10公尺，左岸台電東部發電廠立霧機組高於河床約5公尺，但為求慎重，已發布通報單第二報給縣府等相關單位，要求秀林鄉公所及台電先進行預防性撤離。鄉公所已啟動撤離民有及民樂兩部落，戶籍人數約300戶、近千人。
太魯閣國家公園管理處表示，燕子口步道於0403地震後就受損封閉，該區立霧溪河道狹窄，因此堰塞湖水位上升很快，到下午4時可能漫上燕子口步道，還可能淹到中橫公路上的靳珩隧道，請民眾切勿強行進入公路。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
