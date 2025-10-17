花蓮新堰塞湖恐潰決 強制撤離民有、民樂部落近千人
花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍及秀林國小收容。
花蓮縣府下午4時發布快訊，台8線中橫公路靳珩隧道西口175.5公里處旁的立霧溪河道阻塞形成堰塞湖，依據農業部林保署發布紅色警戒及秀林鄉公所災害會報，啟動強制撤離民樂部落、民有部落及東部電廠員工，並呼籲遊客及下游沿線兩側住戶勿進入河道及溪床活動。
秀林鄉公所下午2時15分開設災害應變中心，預估堰塞湖影響範圍包含下游富世村民樂社區（富世村第9鄰）、秀林村民有社區（秀林民有1至3鄰）。
鄉公所表示，今天下午3時48分接獲消防局指示強制撤離民樂社區家戶。另為保全民有社區住戶安全，也同步撤離工作，依據戶政資料，民樂社區第9鄰戶數計120戶、設籍人口384人、民有社區179戶、564人，分別安排到亞洲水泥公司宿舍及秀林國小收容。另已通知上游大天祥地區（關原、洛韶、西寶、天祥）鄉民留在山區切勿下山，並已提供3天份的物資。
