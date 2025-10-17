水位持續上升！燕子口步道發現堰塞湖 林保署啟動緊急應變機制
林業及自然保育署花蓮分署今上午接獲通報，太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖。由於現場水位持續上升、恐影響台8線公路及下游安全，花蓮分署已依據「堰塞湖緊急應變處理程序」啟動應變機制，並通報相關單位全力防範災害擴大。目前已實施道路封閉，呼籲民眾千萬別進入此危險區域。
花蓮分署表示，太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站接獲燕子口明隧道施工廠商回報，指步道約950公尺處立霧溪河段發生大規模崩塌，土石滑落後在河道形成天然壩體。該步道目前封閉，無人員傷亡，但情勢不容忽視。花蓮分署在接獲通報後立即指派人員趕赴現場，同步聯繫公路局以無人機進行空拍勘查，並掌握崩塌範圍與堰塞湖水位變化。
初步估算，堰塞湖位於立霧溪流域20林班地內，全長約800公尺、寬度約30至80公尺，現場觀測顯示，崩塌壩體及水面高度已接近公路標高，初步研判在壩體蓄滿前即可能對台8線路段造成影響，因堵塞河道狹窄，雖現場已有重機具待命，惟降挖速率不及水位抬升速率，情勢相當緊急。
花蓮分署已啟動堰塞湖緊急通報程序，並發出「燕子口堰塞湖緊急通報單」，通知公路局、太魯閣國家公園管理處及秀林鄉公所等單位同步應變，並請相關單位，立即啟動防災應變機制與河道管制，預警台8線175.5公里靳珩隧道西口（燕子口步道西口）以東路段可能受影響，建議先行淨空，以策安全。
另，堰塞湖距離台電東部發電廠相關設施不遠，花蓮分署也已通知台電下游發電單位與人員做好防範措施，避免潛在衝擊。
此外，花蓮分署已動員進行現場勘查，並請廠商預備機具待命，陽明交通大學防災中心人員也已前往現地評估降挖或導流工程可行性，初步研判，土方量體龐大且地勢險峻，加上水位上升迅速，降挖時程緊迫且風險高，相關單位正審慎評估執行方式與時機。
目前太魯閣國家公園管理已通知各管理站加強警戒，並提醒天祥地區店家、居民及遊客注意安全，同時已請秀林鄉公所通報下游社區留意河況。
花蓮分署正與公路局、太魯閣國家公園管理處及地方政府協調合作，持續監測堰塞湖的水位與壩體穩定性。若水位持續上升或有潰決疑慮，將立即通報並採取進一步行動，以保障民眾及道路安全。
