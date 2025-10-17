光復鄉淤土尚未清完…環境部增設空品感測器 預警揚塵

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
環境部在光復鄉裝設完成空品感測器。圖/環境部提供
環境部在光復鄉裝設完成空品感測器。圖/環境部提供

日前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，光復鄉經多日清理，市區主要道路已恢復通行，但部分街區仍有堆積土砂淤泥，時序入秋後風速增強，風強可能引發地表揚塵，影響當地空氣品質及民眾健康。環境部今於光復鄉增設空品感測器，提供民眾隨時查詢空品數據。此外，也將綜合監測與模式經驗發展揚塵預警，在揚塵發生前提醒民眾採取防護措施。

環境部表示，懸浮微粒(PM10) 是評估揚塵現象的重要指標。空品感測器雖主要量測為細懸浮微粒(PM2.5)，但同時也具備感測PM10的功能。由於花蓮縣光復鄉在風速增強情況下可能發生揚塵現象，環境部將依最新模式及監測資料分析發展揚塵預警，在揚塵發生前採取揚塵防護措施，減緩其對空氣品質影響，守護民眾健康。

環境部空氣網(https://wot.moenv.gov.tw/)能即時掌握空氣品質的變化，提供民眾查詢空氣品質變化，並透過即時數據及預警，適時提醒當地民眾及協助救災人員採取防護措施。環境部將持續密切關注災區的空氣品質變化，透過科技監測工具，提供最即時的環境資訊服務。

堰塞湖 馬太鞍溪

