花蓮光復鄉洪災重創 店家、災民籌組自救會爭國賠

花蓮光復鄉堰塞湖洪災造成上千家戶受災，市區店家、災戶籌組自救會，由議長張峻服務處主任張宸瑋代表，現有約600人加入，還在持續擴大。張宸瑋說，這次洪災從中央到地方都有責任，將集結力量爭取合理補償與重建權益，國賠也是訴求之一。

中央前進協調所總協調官季連成今天被問到此事，表示前進協調所是負責救災與復原，此事進入司法程序，就按照國賠程序來走，應該會有一段非常長的時間。

張宸瑋說，洪災大水沖進市區，店家的生財器具泡在水裡，很多設備昂貴，加上災後至今無法營業，損失慘重。因鄉內長者居多，一些店家老闆年紀比較大，也會擔心就算把家園恢復了，繼續開門做生意，但要再買新的機器，也沒法彌補損失。

張宸瑋說，災後僅有中央35萬元、縣府5萬元慰助金，根本不夠，不只商家，災戶反映門窗被洪水沖毀，要修鐵門、水電，農田被大量淹埋，也有罹難者家屬向議長張峻陳情，因此決定籌組「花蓮縣光復鄉114.09.23堰塞湖受災戶自救會」，目前群組已有近600人。

他表示，災民認為這次災害造成無數家庭陷入困境，不只是天災，從中央到地方都有責任，除了爭取合理補償，讓補助更貼近實際需求，也希望透過民間集結力量，爭取國家賠償。 花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重，許多店家至今仍未恢復，無法做生意。記者林伯東／攝影 花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影

