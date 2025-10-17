快訊

金鐘60／根本新郎新娘進場！陳漢典紅毯甜蜜告白：主持12年最大獎是Lulu

國產署將提供松南、林口土地資料給輝達 龔明鑫：不代表T17、18破局

紅色警戒！花蓮新堰塞湖恐潰決 縣府強制撤離民有、民樂部落近千人

花蓮光復鄉洪災重創 店家、災民籌組自救會爭國賠

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影

花蓮光復鄉堰塞湖洪災造成上千家戶受災，市區店家、災戶籌組自救會，由議長張峻服務處主任張宸瑋代表，現有約600人加入，還在持續擴大。張宸瑋說，這次洪災從中央到地方都有責任，將集結力量爭取合理補償與重建權益，國賠也是訴求之一。

中央前進協調所總協調官季連成今天被問到此事，表示前進協調所是負責救災與復原，此事進入司法程序，就按照國賠程序來走，應該會有一段非常長的時間。

張宸瑋說，洪災大水沖進市區，店家的生財器具泡在水裡，很多設備昂貴，加上災後至今無法營業，損失慘重。因鄉內長者居多，一些店家老闆年紀比較大，也會擔心就算把家園恢復了，繼續開門做生意，但要再買新的機器，也沒法彌補損失。

張宸瑋說，災後僅有中央35萬元、縣府5萬元慰助金，根本不夠，不只商家，災戶反映門窗被洪水沖毀，要修鐵門、水電，農田被大量淹埋，也有罹難者家屬向議長張峻陳情，因此決定籌組「花蓮縣光復鄉114.09.23堰塞湖受災戶自救會」，目前群組已有近600人。

他表示，災民認為這次災害造成無數家庭陷入困境，不只是天災，從中央到地方都有責任，除了爭取合理補償，讓補助更貼近實際需求，也希望透過民間集結力量，爭取國家賠償。

花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重，許多店家至今仍未恢復，無法做生意。記者林伯東／攝影
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重，許多店家至今仍未恢復，無法做生意。記者林伯東／攝影
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影
花蓮光復鄉洪災，造成市區店家失慘重。記者林伯東／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

防颱會議定調！光復鄉分垂直、疏散撤離 季連成：這次當壓力測試

相關新聞

花蓮新堰塞湖恐潰決 強制撤離民有、民樂部落近千人

花蓮太魯閣山區出現堰塞湖，縣府啟動強制撤離下游秀林鄉民樂、民有兩部落及東部電廠員工，戶籍人數近千人，將安排在亞泥宿舍及秀...

水位持續上升！燕子口步道發現堰塞湖 林保署啟動緊急應變機制

林業及自然保育署花蓮分署今上午接獲通報，太魯閣國家公園燕子口步道一帶因土石大量崩落，導致立霧溪河道受阻形成堰塞湖。由於現...

花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖

花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，太魯閣燕子口又發現堰塞湖，立霧溪水位快速抬升，有溢滿潰決可能。公路單位緊急封閉中橫公路天祥至太魯閣路段...

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今天宣布，明天下午實兵演練3階段疏散撤離，除臥病長者、孕婦等採「動車不動人」，其餘...

光復鄉淤土尚未清完…環境部增設空品感測器 預警揚塵

日前花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流致災，光復鄉經多日清理，市區主要道路已恢復通行，但部分街區仍有堆積土砂淤泥，時序入秋後風速增...

花蓮光復鄉洪災重創 店家、災民籌組自救會爭國賠

花蓮光復鄉堰塞湖洪災造成上千家戶受災，市區店家、災戶籌組自救會，由議長張峻服務處主任張宸瑋代表，現有約600人加入，還在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。