準颱風「風神」逼近 花蓮光復鄉進入防颱狀態

準颱風「風神」來勢洶洶，氣象署預估最快將於明天生成。花蓮光復鄉志工今天至保安寺協助裝沙包，防範可能的二度災害。當地前進協調所也全面進入防颱備戰狀態，預計明日下午2時至5時進行全面疏散撤離演練，呼籲志工與居民自明日起在颱風期間避免進入災區，確保人員安全。 準颱風「風神」來勢洶洶，氣象署預估最快將於明天生成。花蓮光復鄉志工今天至保安寺協助裝沙包，防範可能的二度災害。記者林伯東／攝影 準颱風「風神」來勢洶洶，氣象署預估最快將於明天生成。花蓮光復鄉志工今天至保安寺協助裝沙包，防範可能的二度災害。記者林伯東／攝影

