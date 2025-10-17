快訊

石崇良：花蓮災民就醫減免 3災區免繳健保費半年

中央社／ 台北17日電
衛福部長石崇良。記者翁唯真／攝影
洪災重創花蓮，行政院公告光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉為災區。衛福部長石崇良今天說，將給予災民3個月就醫全免部分負擔，3災區民眾一律減免健保費6個月，回溯至災害日起算。

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日發生溢流災情，行政院於10月7日公告災區範圍為花蓮縣光復鄉、鳳林鎮及萬榮鄉，並自9月21日生效。

石崇良今天中午出席醫師公會全國聯合會的「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害－醫療界賑災募款分享記者會」，宣布健保署已公告災民及災區民眾的醫療費用及健保費減免。

石崇良會後接受媒體聯訪說明，健保署已公布災民3個月內醫療費用部分負擔免除，均由公費或善款支應，包括住院膳食費也予以補助。另外，公布為災區的光復、鳳林、萬榮3地區，民眾未來6個月的健保費免繳，且不用任何申請動作，衛福部會直接用賑災基金會善款支應，回溯至9月開始計算。

醫師公會全聯會理事長陳相國會中致詞表示，全台都心繫花蓮災區民眾及醫療院所受災情形，災後第一時間，包括花蓮慈濟醫院、門諾醫院、部立花蓮醫院、北榮玉里分院及國軍花蓮總醫院等即全力投入醫療救助，成立臨時醫療救護站，提供災民醫療需求，守護災民健康。

此外，陳相國指出，為回饋第一線醫護人員辛勞付出，衛福部已向賑災基金會爭取預算，針對在災區提供開診及醫療服務的院所人員給予診次獎勵。

陳相國強調，目前花蓮災區復原與重建仍需社會各界資源支持，因此醫師公會全聯會與玉山銀行、各縣市醫師公會、各醫療相關協會及學會合作，共同捐贈新台幣800萬元至衛福部賑災基金會專戶。他提到，其實全台各地醫療院所、醫師們自行捐款的隱藏數字更多，可能是800萬的2至3倍。

堰塞湖 馬太鞍溪

