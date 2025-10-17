快訊

花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣山區出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。記者王燕華／翻攝
太魯閣山區出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。記者王燕華／翻攝

花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，太魯閣燕子口又發現堰塞湖，立霧溪水位快速抬升，有溢滿潰決可能。公路單位緊急封閉中橫公路天祥至太魯閣路段，勸離遊客並淨空車輛，林保署已出動怪手在現場開挖，呼籲遊客不要進入太魯閣園區，也不要靠近立霧溪床，下游保全戶人數、堰塞湖水量還在估算。

太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說，今天上午約7時50分，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲起來，通報林保署、太管處一起勘查，發現台8線中橫公路175.5靳珩隧道外側舊路廊因邊坡土石崩坍，崩塌的範圍相當大，長度約100公尺，寬度就是立霧溪峽谷的寬度，約30到40公尺，深約20公尺。

陳寶匡說，立霧溪水面以每小時約70公分到1公尺的速度往上抬升，預計傍晚5、6時會接近步道及公路，立即提醒上游居民、旅宿業者做好撤離準備。

公路局表示，預估水位持續上漲，可能導致立霧溪水改道流入長441公尺的靳珩隧道，再由東洞口流出，漫過魯丹橋護欄排入魯丹溪，再匯入立霧溪，將造成台8線167.7公里至184.5公里至天祥至太魯閣道路中斷，中午過後已預警性封閉，非必要勿入，天祥地區旅宿業者撤離或往西通行。

林業保育署花蓮分署長黃群策說，因該處立霧溪床非常窄，崩塌後淤高近20公尺，河水急漲，已請怪手開挖，並由公路局與警方勸離燕子口以下遊客，並封路讓遊客、車輛不要再進入。

黃群策說，堰塞湖水量、下游保全戶數量還在估算，但看起來距離最近聚落應該不會有影響，已發布警報，呼籲遊客不要進到溪床，也請下游電廠封閉進水口。

太魯閣山區今天發現出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。圖／公路局提供
太魯閣山區今天發現出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。圖／公路局提供
太魯閣山區出現堰塞湖，警方封閉台8線周邊路段勸離遊客。記者王燕華／翻攝
太魯閣山區出現堰塞湖，警方封閉台8線周邊路段勸離遊客。記者王燕華／翻攝
太魯閣山區今天發現出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。圖／公路局提供
太魯閣山區今天發現出現堰塞湖，相關單位已派出怪手挖除土石。圖／公路局提供

堰塞湖 馬太鞍溪

