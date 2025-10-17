花蓮又發現堰塞湖！在太魯閣山區 林保署避免潰決急開挖
花蓮光復鄉才剛受堰塞湖洪災，太魯閣燕子口又發現堰塞湖，立霧溪水位快速抬升，有溢滿潰決可能。公路單位緊急封閉中橫公路天祥至太魯閣路段，勸離遊客並淨空車輛，林保署已出動怪手在現場開挖，呼籲遊客不要進入太魯閣園區，也不要靠近立霧溪床，下游保全戶人數、堰塞湖水量還在估算。
太魯閣國家公園管理處布洛灣管理站主任陳寶匡說，今天上午約7時50分，公路局施工廠商發現立霧溪水位快速漲起來，通報林保署、太管處一起勘查，發現台8線中橫公路175.5靳珩隧道外側舊路廊因邊坡土石崩坍，崩塌的範圍相當大，長度約100公尺，寬度就是立霧溪峽谷的寬度，約30到40公尺，深約20公尺。
陳寶匡說，立霧溪水面以每小時約70公分到1公尺的速度往上抬升，預計傍晚5、6時會接近步道及公路，立即提醒上游居民、旅宿業者做好撤離準備。
公路局表示，預估水位持續上漲，可能導致立霧溪水改道流入長441公尺的靳珩隧道，再由東洞口流出，漫過魯丹橋護欄排入魯丹溪，再匯入立霧溪，將造成台8線167.7公里至184.5公里至天祥至太魯閣道路中斷，中午過後已預警性封閉，非必要勿入，天祥地區旅宿業者撤離或往西通行。
林業保育署花蓮分署長黃群策說，因該處立霧溪床非常窄，崩塌後淤高近20公尺，河水急漲，已請怪手開挖，並由公路局與警方勸離燕子口以下遊客，並封路讓遊客、車輛不要再進入。
黃群策說，堰塞湖水量、下游保全戶數量還在估算，但看起來距離最近聚落應該不會有影響，已發布警報，呼籲遊客不要進到溪床，也請下游電廠封閉進水口。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言