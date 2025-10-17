政院修特別條例助光復鄉重建 立院逕付二讀交協商
馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，送立法院審議。立法院會今天開會，民進黨團提議將此案逕付二讀，與相關提案併案協商，在場立委未提出異議。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會9日通過丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例相關修正草案，修正災區復原重建項目、匡列經費上限，以及特別條例與預算的施行期間。原條例匡列金額為新台幣600億元，此次修正將追加匡列250億元，整體規模達850億元。
草案同時增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後砂土混雜廢棄物分類去化。
立法院會今天開會處理報告事項時，民進黨立法院黨團提議將行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案」逕付二讀，與相關提案併案協商。會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，在場立委無異議，因此將此案逕付二讀，與相關提案併案協商。
民進黨立委陳培瑜也提出相關修法版本，民進黨團提議逕付二讀，由韓國瑜召集協商，在場立委未提出異議。
此外，立法院會14日開會時，已無異議將國民黨立法院黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案逕付二讀，由韓國瑜召集朝野協商。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言