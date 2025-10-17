政院修特別條例助光復鄉重建 立院逕付二讀交協商

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，送立法院審議。立法院會今天開會，民進黨團提議將此案逕付二讀，與相關提案併案協商，在場立委未提出異議。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會9日通過丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例相關修正草案，修正災區復原重建項目、匡列經費上限，以及特別條例與預算的施行期間。原條例匡列金額為新台幣600億元，此次修正將追加匡列250億元，整體規模達850億元。

草案同時增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後砂土混雜廢棄物分類去化。

立法院會今天開會處理報告事項時，民進黨立法院黨團提議將行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案」逕付二讀，與相關提案併案協商。會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，在場立委無異議，因此將此案逕付二讀，與相關提案併案協商。

民進黨立委陳培瑜也提出相關修法版本，民進黨團提議逕付二讀，由韓國瑜召集協商，在場立委未提出異議。

此外，立法院會14日開會時，已無異議將國民黨立法院黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案逕付二讀，由韓國瑜召集朝野協商。

