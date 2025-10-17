快訊

阿兵哥新台馬輪偷鞋留精「沒性騷」依竊盜、毀損函辦 被害女：太離譜

自駕驚魂！台男日本撞「黑熊」車子毀損 親曝過程：保險很重要

遏止濫訴／教育部要學校「先過濾」 校長批：燙手山芋

政院修特別條例助光復鄉重建 立院逕付二讀交協商

中央社／ 台北17日電

馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」相關修正草案，送立法院審議。立法院會今天開會，民進黨團提議將此案逕付二讀，與相關提案併案協商，在場立委未提出異議。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，行政院會9日通過丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例相關修正草案，修正災區復原重建項目、匡列經費上限，以及特別條例與預算的施行期間。原條例匡列金額為新台幣600億元，此次修正將追加匡列250億元，整體規模達850億元。

草案同時增訂整治及災區復原事項，包含一，堰塞湖的調查、監測、洪氾區設置及土砂防治；二，受災民眾安置；三，雨污水下水道、家戶污水與道路排水設施的清淤、修繕及新建；四，農田泥砂清運、農地復原、專案休耕、農田廢園重建及農業生產環境重建；五，災後砂土混雜廢棄物分類去化。

立法院會今天開會處理報告事項時，民進黨立法院黨團提議將行政院函請審議的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例第4條、第5條及第10條條文修正草案」逕付二讀，與相關提案併案協商。會議主席、立法院長韓國瑜詢問在場立委有無異議，在場立委無異議，因此將此案逕付二讀，與相關提案併案協商。

民進黨立委陳培瑜也提出相關修法版本，民進黨團提議逕付二讀，由韓國瑜召集協商，在場立委未提出異議。

此外，立法院會14日開會時，已無異議將國民黨立法院黨團所提「樺加沙風災暨馬太鞍堰塞湖潰壩災後重建特別條例」草案逕付二讀，由韓國瑜召集朝野協商。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

疏運「鏟子超人」 台鐵新自強號增停光復站至光復節連假

光復鄉災民生活補助方案曝 弱勢戶每月領7萬、傷亡者家人每月領2.5萬

光復鄉村長統整撤離名單 老弱婦孺、平房優先避難備戰準颱風風神

相關新聞

鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今天宣布，明天下午實兵演練3階段疏散撤離，除臥病長者、孕婦等採「動車不動人」，其餘...

保護「鏟子超人」雙腳！執行署彰化分署買下查封的襪子送光復災區

花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災情，各地「鏟子超人」志工湧往救災，由於志工穿雨鞋救災需要襪子，避免腳部磨擦受傷，行政執行...

花縣處長：若是圖利 麻煩移送我

花蓮縣長徐榛蔚昨在臉書宣布「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行政暨研考處長陳建村...

花蓮明撤離演練 志工禁入災區

「風神」颱風恐為花蓮帶來雨勢，光復災區昨起防颱大作戰，被泥水淹怕的災戶用沙包在家門前後堆成防護牆。行政院長卓榮泰昨表示，...

裕隆集團捐助3000萬 重建光復「交通韌性」行動力

花蓮光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流，引發嚴重洪災，裕隆集團嚴執行長陳莉蓮關懷災民重建家園交通問題，啟動「花蓮光復災後重建行動...

光復鄉災民生活補助方案曝 弱勢戶每月領7萬、傷亡者家人每月領2.5萬

馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，預計募款至10月24日，關帳日期逼近。截至10月16日共募得30萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。