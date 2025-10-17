鏟子超人勿入！光復鄉明疏散上千人 孕婦、臥病長者「動車不動人」

快訊

聯合報／ 記者王燕華林佳彣／花蓮即時報導
中央緊急應變協調所總協調官季連成今天宣布，明天下午災區實兵演練疏散避難。記者王燕華／攝影
花蓮光復災區防颱大作戰，中央前進協調所今天宣布，明天下午實兵演練3階段疏散撤離，除臥病長者、孕婦等採「動車不動人」，其餘1048人實兵到各疏散點，垂直避難也會演練。演習時間馬太鞍溪便橋不封閉，但民間車輛只出不進，呼籲志工明天不要進入光復。

因警戒區保全戶清冊還未全數完成，花蓮縣府已調派除災區3鄉鎮外的10個戶政事務所人員，連同備役替代役全面進駐協助鄉公所，演習時所有車輛都有縣府人員隨車聯繫並做緊急應變。

中央前進協調所總協調官季連成今天說，縣府雖然還未核定撤離計畫，但為緊急應變，他做出決定，明天下午2時到5時實兵演練全面性疏散撤離，符合災防法中央主動協助的規定。

他表示，演練時會發出細胞簡訊，內容註明是演習，各村廣播系統昨天測試，很多不盡理想，偏遠地區有功率不夠聽不清楚的問題，各村將配一輛警車巡迴廣播，讓大街小巷民眾聽得到。

季連成表示，演練分三階段，第一階段是臥床老人、病患、孕婦等，採「動車不動人」，人員不會實際疏散，但有救護車、復康巴士等特殊車輛到家門口，停留10分鐘離開前往設定的收容處所，有第二趟需求再回來，目的是計算路徑和所需時間。

第二階段是平房式家戶疏散，全部實兵演練，有遊覽車與中型巴士到集結點讓家戶上車，運送到收容中心，屆時收容處所的沐浴站、睡袋、飲水等都會備齊，呈現出真實狀況讓災民看到。

第三階段為垂直避難，將有兩個警報系統，一個是類似防空警報，另外河川也會發布警報，到時家戶都要門窗緊閉並到2樓以上避難。

季連成說，三階段警報發布後，警戒區內要全面淨空，不能有人在路上游蕩，已進到災區的志工會安排向保安寺方向移動，應撤離而不撤離，勸導不聽會裁罰。

他呼籲志工18日避免進入光復，演習時光復車站進來的人流將安排在站旁陰涼處等候，所有民間車輛只出不進，將有督考組依照路線巡迴檢視。但工程機械不參與演習，馬太鞍溪涵管便橋也不封閉。

因應演習，中央前進協調所募集物資，季連成說，現在床墊只有不到100個，目標是500個，還需要泡麵、罐頭、調理包等耐久食品，及折疊小桌椅、急救包等，募到足夠數量就會停止。

「風神」颱風將近，光復災戶加緊防颱，在家門前後堆起沙包。記者王燕華／攝影
