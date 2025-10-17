保護「鏟子超人」雙腳！執行署彰化分署買下查封的襪子送光復災區
花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災情，各地「鏟子超人」志工湧往救災，由於志工穿雨鞋救災需要襪子，避免腳部磨擦受傷，行政執行署彰化分署很貼心，由分署愛心社出面購買日前查封的528雙襪子，捐贈給災區的志工及民眾。
彰化縣社頭鄉向來有「襪子故鄉」的美譽，所生產的襪子行銷海內外，法務部行政執行署彰化分署表示，這批被查封的襪子，是社頭鄉一家國際知名品牌襪子代工業者，因無力繳納所積欠的稅費被移送彰化分署行政執行，分署透過依法查封與變賣，將所得的價金協助業者清理欠款，度過難關。
彰化分署表示，這批襪子日前查封後，原本已由義務人與移送機關完成價格協議並聲請變賣，彰化分署愛心社考量在光復救災的「鏟子超人」，穿雨鞋救災亟需襪子保護腳部，避免磨傷，即決定購入捐贈到災區，經過行政執行署彰化分署長郭景銘等人挑選後，共選定了適合災區民眾及志工穿著使用的528雙襪子。
愛心社以社費支付5080 元所購入這批襪子後，由專人送往災區，放置於光復糖廠物資區，開放給災區民眾與志工取用，有效地保護了他們的雙腳。
彰化分署愛心社是分署員工自發性成立的社團，社員每月捐助100元社費，平常在執行案件時遇到弱勢義務人亟需生活物資者，會使用愛心社費購買義務人所需後，捐贈予本人或其家人。
這名積欠稅費的義務人其他已查封的襪子，將在11月11日上午9時起，在彰化分署位於南投行政執行官辦公室停車場，依照現場標價公開變賣，彰化分署歡迎有興趣的民眾前往參觀選購。
