台日患難與共 茨城縣笠間市捐贈花蓮水災義援金
駐日代表李逸洋16日會晤一般財團法人「笠間市立農業公社」代表理事、笠間市長山口伸樹，接受該公社捐贈協助台灣花蓮水災重建的義援金。李逸洋對山口及笠間市民的善舉表達誠摯感謝，指出災後笠間市民迅速表達慰問之意，對花蓮災區民眾而言是莫大鼓舞。
李逸洋表示，這次花蓮水災造成19人罹難、超過百人受傷，光復鄉多處地區遭泥水淹沒，房屋受損嚴重，重建工作仍在持續。全台各地「鏟子超人」志工深入災區協助清理及救援活動，截至目前已有約50萬人次投入災後重建行動。台灣政府與民間團體團結一致，加速修復道路、橋梁等基礎設施，多數地區交通已恢復正常。
李逸洋並提及，許多水電師傅放下手邊工作，自發前往災區協助恢復供水供電，令人深受感動。
他指出，台灣與日本是「患難與共的朋友」。從台灣921地震、花蓮地震到日本311地震及能登半島地震，台日共同克服災害的考驗。「即使面臨天災威脅，我們的心依然緊密相連」。311地震時茨城縣也有20多名罹難者，台灣曾表達深切哀悼。
李逸洋表示，去年在亞太經濟合作（APEC）領袖會議期間，日相石破茂與台灣領袖代表林信義也確認台日於災害防救領域合作的重要性。李逸洋強調，兩地皆常面臨天然災害挑戰，台灣可學習日本的防災經驗，台灣的避難救援、民間團體投入等經驗也可分享給日本，雙方持續進行多次交流。盼透過分享經驗可以讓彼此減低災害受損程度。
山口伸樹表示，每當日本遭受災害時，台灣總是第一時間伸出援手。笠間市在台灣設有辦事處，對此次花蓮水災造成的災情深感痛心，特此捐款表達關懷與慰問，期盼災區早日完成重建，恢復正常生活。
