花縣處長：若是圖利 麻煩移送我

花蓮縣長徐榛蔚昨在臉書宣布「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行政暨研考處長陳建村昨怒回，縣府僅單純提供資訊，「如果這是圖利，麻煩移送我」，他要求外界用相同標準檢視這段期間提供媒合的中央或其他機關，不要雙標。

徐榛蔚在臉書感謝水電志工，指水電修繕告一段落，志工群組14日中午已經解散，後續有水電維修、化糞池清理或門窗修繕需求，可洽專業業者評估施工，縣府已經彙整並公告公協會提供的名單，由民眾依需求聯繫洽詢。

中央前進協調所昨說明防颱作為，媒體詢問此事，陳建村受訪時氣得站起來說，請大家不要再用這樣的罪名冠在花蓮縣府第一線公務員頭上，「對我們非常非常不公平」。一旁的中央總協調官季連成緩頰說，陳講得非常對，希望第一線公務員做防災工作時，得到民眾、媒體支持，公務員會比較有信心。

陳建村接著說，縣府公布門窗、水電修繕與化糞池業者名單，被質疑圖利民間廠商，其實就是提供合法業者的電話供不接受報價的受災戶自己找廠商，「請問圖利誰了？」前進協調所每天直播記者會裡有非常多律師、法界人士觀看，縣府若真有圖利，請立即移送法辦，若沒有，請不要再胡亂安罪名在第一線公務員頭上。

陳建村強調，業者願意到光復鄉服務災民已值得肯定，若這樣也是圖利，參與救災的中央等機關若也提供類似媒合，也是圖利嗎？

縣府會後說明，救災期間有熱心水電專業人員自發組成群組到災區免費服務，最多時規模達千人，縣府收案後轉介，水電超人評估後自行協助災民修繕，服務與耗材都由志工提供，且只做「一水一燈一電盤」的緊急基本必要修繕，後續團隊評估救災告一段落解散，發起人仍接到不少詢問電話，縣府才透過多個網路平台轉知訊息。

商品推薦