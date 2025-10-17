聽新聞
花蓮明撤離演練 志工禁入災區

聯合報／ 記者王燕華王思慧黃婉婷／連線報導
住光復市區彭先生說，上個月水災淹到半層樓，這次立刻領沙包，希望水不要再淹進家裡，他會到2樓垂直避難。記者王思慧／攝影
「風神」颱風恐為花蓮帶來雨勢，光復災區昨起防颱大作戰，被泥水淹怕的災戶用沙包在家門前後堆成防護牆。行政院長卓榮泰昨表示，明天將大規模撤離演練，並禁止志工進入災區。總協調官季連成提三階段強制撤離計畫，昨估算須疏散1308人，其餘採垂直避難，不依規定撤離就依災防法開罰，「罰完還是要撤」。

因應颱風，中央前進協調所改為緊急應變協調所。氣象署表示，風神19日有機會生成輕度颱風，預估19至21日外圍環流距離台灣較近，災區3鄉鎮日雨量可能達80到200毫米，甚至超過200毫米。

花蓮光復災區中央緊急應變協調所總協調官季連成宣布，因應颱風，準備啟動強制疏散撤離。記者王燕華／攝影
卓揆昨在行政院會指出，面對天災要料敵從寬、禦敵從嚴，要求氣象署加強監測，季連成則協助花蓮縣政府周六實地演練大規模撤離。

前進協調所昨隨即準備9萬個沙包，送到各村供災戶領取，大華社區發展協會旁就是領取點，現場志工說，昨天豔陽高照，但受災戶如同驚弓之鳥，陸續有居民開車來載沙包，相當踴躍。

敦厚路71歲彭姓住戶說，上次淹掉半層樓高「淹到怕了」，昨天趕緊領沙包堆在住家前後，希望水不要再淹進來；也有災戶用薄木板夾著沙包增強阻水效果。

災區多數非平房家戶選擇垂直避難，總協調官季連成說，未來24小時累積雨量達200毫米，即啟動疏散撤離；馬太鞍溪水位上升到1公尺，會比照防空警報發布堰塞湖警戒警報，啟動垂直避難，通知有二、三樓以上的居民強制垂直避難。警戒區3鄉鎮14村里共疏散撤離1308人。

疏散撤離分三階段，依氣象預報，預估明天起展開第一階段，主要撤離長者、身障、孕產婦、洗腎患者等；19日撤離低層樓民眾或獨居老人；最後是警戒區民眾全數撤離，但實際啟動時間必須視颱風走向，可能浮動調整。

他表示，將以9輛大型遊覽車、5輛中型巴士及國軍車輛載運民眾到學校、教會等疏散點。疏散前4小時先勸導，讓家戶每人準備1個避難包，由村長、縣府聯絡員、中央觀察官、警察與消防5人一組為督考官，巡迴家戶看是否落實。

不過，光復鄉大進村長林正立說，各村要協助撤離的人員不夠，像大進村只有他一個，還跟大同村共用一個村幹事，大同村區域較大，資源只能先給對方。

