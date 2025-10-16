光復鄉災民生活補助方案曝 弱勢戶每月領7萬、傷亡者家人每月領2.5萬

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，預計募款至10月24日，關帳日期逼近。截至10月16日共募得30萬餘筆善款，累積12億餘元，基金會今天公布「生活補助方案」。聯合報系資料照
馬太鞍溪堰塞湖釀災，9月25日賑災基金會啟動專案募款，預計募款至10月24日，關帳日期逼近。截至10月16日共募得30萬餘筆善款，累積12億餘元，基金會今天公布「生活補助方案」，分弱勢家庭、因災害傷亡者家屬類，分別可領每戶每月3萬元，及每人每月2.5萬元或每戶每月3萬元補助，領取時間為期12個月。

賑災基金會指出，9月23日花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害發生迄今已20日，賑災基金會第一時間配合行政院同時辦理募款及賑災，截至今天募得款項超過12億元，目前第一階段慰助金已陸續發放中，第二階段生活支持與關懷照護相關作業也迅速啟動，將分為弱勢家庭，及因災害傷亡者家屬2類別，由花蓮縣政府造冊後，基金會匯款給災民

弱勢家庭補助規範為，屬於弱勢家庭第1至7類災民，因災害造成居家生活與工作影響者經濟支持，每月每戶提供生活補助3萬元；民眾所扶養父母、配偶、未成年子女，因災害重傷或死亡者，每人每月提供2.5萬元補助，每戶上限為5人；非扶養親屬，但有同住事實者因災害重傷或死亡者，每戶每月提供生活補助3萬元。上述金額均補助12個月，且採一次給付。

賑災基金會督導陳宗良說，弱勢家庭補助及因災害傷亡者家屬補助為不同性質，可重複領取，2類型沒有排斥性，光復鄉3千戶居民中，1至7類弱勢戶約占1成，共300戶左右，重傷及身亡者家屬或同住者，則約有數十人，基金會將於近日發函花蓮縣政府，請求協助檢附核定印領清冊、載明申請賑助種類、具體事實、賑助金額及帳戶資訊等資料，並於彙整、清點後，逐一匯撥災民。

