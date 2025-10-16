光復鄉村長統整撤離名單 老弱婦孺、平房優先避難備戰準颱風風神

花蓮光復鄉面臨「風神」颱風威脅，災區村里緊急啟動撤離準備。大同村與大進村長表示，已分階段規畫撤離行動，優先疏散老弱婦孺與平房住戶，並統計收容所安置名單，盼居民平安度過風雨。

光復鄉大同村長邱金仲表示，目前撤離方式分成三階段，第一階段是老弱婦孺、行動不便的，全部要先撤，第二階段是平房也全部要撤，第三階段若自家有2樓以上，建議垂直避難，主要是因為收容所如果要容納8千多個人，真的是很辛苦的事，以上是撤離的方式。

村長邱金仲指出，強制撤離的部分，預估是100至120人之間，包括老弱婦孺、行動不便的、住一樓平房的居民；大同村有兩輛避難車，一輛在活動中心，一輛在光復高職後面，村裡分成兩個區域，分別為上西埔跟下西埔，比較方便、快速撤離。

另針對縣長徐榛蔚未現身救災現場，邱金仲說，這是上面的事情，「做好我們的事就好了，不管了啦」。

邱金仲表示，颱風可能會來，大家都是心裡很擔心，尤其是受災戶害怕再次受到傷害，大家都是繃緊神經，希望村民平平安安、順順利利度過颱風，所以不管是村幹事、鄉公所的人，都盡力在做準備。

邱金仲說，目前村裡佛祖街46巷還有很多淤泥、泥砂，現場還有機具繼續挖，那邊是最辛苦的地方，個人認為，那裡以後沒辦法住了，居民可能要住中繼屋。

大進村長林正立表示，今天在協調所開會，是因應颱風將來襲，18、19日必須要確定收容人數，中央詢問各村有什麼需要協助，重要的就是當天的撤離收容的人數，會遇到什麼困難，像是獨居、行動不便的，或是癱瘓臥床，這些必須要特殊協助，把名單勾列出來後，中央會直接派人去做。

林正立指出，最重要的是，村長要把精確的收容的人數列出來，也就是需要進入收容所，沒有辦法依親，也沒有辦法到二樓垂直避難的人，要把人數名單詳細列出來。

林正立說，大進村大概有200戶的人家，大概有40戶是平房，就被我們勾列這次必須撤離的對象，初估大概有70位住在平房，也住在警戒區裡面，今天一定要再確認一次，到底有幾位要進入收容所，如果不能依親，在警戒區內的這些人員，要把這些人撤離到收容中心。

林正立表示，各村要協助撤離的人員不夠，像大進村長只有我一個，還跟大同村共用一個村幹事，由於大同村的區域比較廣泛，盡量資源給大同村，那大進村只剩下我一個人，自己能夠跑多少做多少，如果有需要人力支援，一定第一個找公所，第二個找縣政府，第三再來找中央。

