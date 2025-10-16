聽新聞
光復鄉公所稱資料遭洪水沖毀 檢方積極調資料續追查
花蓮洪災釀19死、5人失聯、百餘人受傷，檢方朝過失致死、公務員廢弛職務方向偵辦，針對光復鄉公所稱，資料被水沖走無法提供檢調資料，檢方表示，能調得到的資料一定會調。據悉，現在花蓮積極整備防颱，檢警待颱風災情吿一段落後，繼續深入調查。
花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰決釀成嚴重洪災，災後責任釐清備受矚目。花蓮地檢署表示，已依過失致死、公務員廢弛職務等方向偵辦，陸續調取中央、縣府及光復鄉公所等單位相關文件，以釐清各方是否有延誤撤離或防災疏失。
光復鄉公所日前向檢調回應，部分災害應變及撤離資料在洪水中遭沖毀，無法完整提供。地檢署表示，會盡力調取現存或備份資料，包括電子公文、通聯紀錄及會議紀錄等，不因資料遺失而中斷偵查。
不過，目前花蓮正面臨南方熱帶擾動可能發展為「風神」颱風威脅，中央與地方均加強防颱整備。據了解，檢封會待颱風過後、災情穩定後，再進一步傳喚相關人員，釐清災害發生前後的決策過程及責任歸屬。
