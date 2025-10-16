風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300多人到學校、部落聚會所等地，多數非平房家戶選擇垂直撤離，將於馬太鞍溪水位達1公尺啟動，強制撤離不配合將開罰。

總協調官季連成今天說明防颱作為，今天起一連3天全面防颱，強制撤離方式依第一線執行的村里長意見，除水平疏散，也納入垂直避難。

季連成說，預測未來24小時累積雨量達200毫米就啟動疏散撤離，第一階段先撤離長者、身障、孕產婦、洗腎患者等，第二階段撤離低層樓的民眾或獨居老人，第三階段是警戒區民眾必須全數撤離，包含垂直避難在內。

季連成表示，「風神」颱風警戒範圍包括光復、鳳林、萬榮3鄉鎮、14村里，將疏散撤離1308人，以9輛大型遊覽車、5輛中型巴士及國軍車輛載運到大進國小、太巴塱國小、馬太鞍教會等疏散點，已準備1500個睡袋供疏散民眾使用，也有21輛摩托車供原民部落志工巡守。

季連成說明，疏散撤離預估18日起展開第一階段，19日起為二階，須視颱風走向，時間點會浮動。若馬太鞍溪水位達1公尺高，將發布堰塞湖警戒警報，強制垂直避難。

現場中央氣象署人員補充，19日有機會生成輕度颱風「風神」，預估19至21日外圍環流距台灣較近，災區3鄉鎮日雨量可能達到80到200毫米，甚至超過200毫米。

季連成說，疏散撤離啟動後先勸導，有4個小時讓家戶準備每人一個避難包，放置所需物資、藥品等，之後進行強制撤離，將由村長、縣府聯絡員、中央觀察官、警察與消防5人一組為督考官，巡迴家戶看是否落實，不遵守就依災防法開罰，「罰完還是要撤」。

此外，馬太鞍溪橋涵管便道也會在颱風或豪雨影響警戒區前24小時（w24）警報發布後封閉。 花蓮光復災區中央緊急應變協調所總協調官季連成（中）宣布，因應颱風，準備啟動強制撤離。記者王燕華／攝影

