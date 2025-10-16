快訊

聯合報／ 記者王燕華王思慧／花蓮即時報導
「風神」颱風可能生成，花蓮光復災區今起一連3天防颱大作戰，準備9萬個沙包分送家戶。記者王思慧／攝影
「風神」颱風可能生成，花蓮光復災區今起一連3天防颱大作戰，準備9萬個沙包分送家戶。記者王思慧／攝影

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300多人到學校、部落聚會所等地，多數非平房家戶選擇垂直撤離，將於馬太鞍溪水位達1公尺啟動，強制撤離不配合將開罰。

總協調官季連成今天說明防颱作為，今天起一連3天全面防颱，強制撤離方式依第一線執行的村里長意見，除水平疏散，也納入垂直避難。

季連成說，預測未來24小時累積雨量達200毫米就啟動疏散撤離，第一階段先撤離長者、身障、孕產婦、洗腎患者等，第二階段撤離低層樓的民眾或獨居老人，第三階段是警戒區民眾必須全數撤離，包含垂直避難在內。

季連成表示，「風神」颱風警戒範圍包括光復、鳳林、萬榮3鄉鎮、14村里，將疏散撤離1308人，以9輛大型遊覽車、5輛中型巴士及國軍車輛載運到大進國小、太巴塱國小、馬太鞍教會等疏散點，已準備1500個睡袋供疏散民眾使用，也有21輛摩托車供原民部落志工巡守。

季連成說明，疏散撤離預估18日起展開第一階段，19日起為二階，須視颱風走向，時間點會浮動。若馬太鞍溪水位達1公尺高，將發布堰塞湖警戒警報，強制垂直避難。

現場中央氣象署人員補充，19日有機會生成輕度颱風「風神」，預估19至21日外圍環流距台灣較近，災區3鄉鎮日雨量可能達到80到200毫米，甚至超過200毫米。

季連成說，疏散撤離啟動後先勸導，有4個小時讓家戶準備每人一個避難包，放置所需物資、藥品等，之後進行強制撤離，將由村長、縣府聯絡員、中央觀察官、警察與消防5人一組為督考官，巡迴家戶看是否落實，不遵守就依災防法開罰，「罰完還是要撤」。

此外，馬太鞍溪橋涵管便道也會在颱風或豪雨影響警戒區前24小時（w24）警報發布後封閉。

花蓮光復災區中央緊急應變協調所總協調官季連成（中）宣布，因應颱風，準備啟動強制撤離。記者王燕華／攝影
花蓮光復災區中央緊急應變協調所總協調官季連成（中）宣布，因應颱風，準備啟動強制撤離。記者王燕華／攝影

堰塞湖 馬太鞍溪

相關新聞

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300...

蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷...

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長...

記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風

南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區7...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

