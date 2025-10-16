蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷症候群，且這次投入志工超過11萬人次，規模空前，志工、國軍與警消也是災後心理創傷需要關注的高危險群，建議投入資源關注災後心理重建。另外他也建議讓桃園「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，獲中央首肯。

蘇俊賓表示，災後除了物資與社區重建，心裡重建更是重大的一環，過去幾次的重大災害記錄顯示，約三成災民在災後出現心理創傷症候群。這次馬太鞍災後公部門、志工投入的人力超過11萬人次，是少有的規模，建議中央建立系統性的心理重建機制。

蘇俊賓也呼籲，災後的各項支持體系，不要忘了志工，在這次救災行動中，也有許多志工在救災過程中有醫療需求，甚至有人失去了性命。災區的救災環境特殊，志工本身的健康管理，也應該被長期關注追蹤，除了救災後的健康管理，志工、國軍與警消也是災後的心理創傷需要關注的高危險群，應該也要納入。

另外，針對在救災中不幸身亡的桃園「挖土機超人」林鴻森，蘇俊賓建議入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神，同時也讓社會大眾更加認識到這次救災工作中，許許多多鏟子英雄、挖土機英雄凝聚了全國人的心，參與的志工與軍警同樣是大家的救災英雄。

對此，行政院長卓榮泰正面回應，感謝地方政府及防救災團隊的全力投入，並表示中央將針對罹難志工的表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。另外，針對災民、志工的心理輔導，也會持續進行。

蘇俊賓表示，「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠案，已取得內政部馬士元次長積極回應，桃市府這一兩天就會正式發函給內政部審查，核准後即辦理入祀作業。

