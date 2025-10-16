快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，桃園市副市長蘇俊賓今建議讓桃園「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，獲中央首肯。圖／行政院提供
花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成慘重災情，桃園市副市長蘇俊賓今建議讓桃園「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，獲中央首肯。圖／行政院提供

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷症候群，且這次投入志工超過11萬人次，規模空前，志工、國軍與警消也是災後心理創傷需要關注的高危險群，建議投入資源關注災後心理重建。另外他也建議讓桃園「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠，獲中央首肯。

蘇俊賓表示，災後除了物資與社區重建，心裡重建更是重大的一環，過去幾次的重大災害記錄顯示，約三成災民在災後出現心理創傷症候群。這次馬太鞍災後公部門、志工投入的人力超過11萬人次，是少有的規模，建議中央建立系統性的心理重建機制。

蘇俊賓也呼籲，災後的各項支持體系，不要忘了志工，在這次救災行動中，也有許多志工在救災過程中有醫療需求，甚至有人失去了性命。災區的救災環境特殊，志工本身的健康管理，也應該被長期關注追蹤，除了救災後的健康管理，志工、國軍與警消也是災後的心理創傷需要關注的高危險群，應該也要納入。

另外，針對在救災中不幸身亡的桃園「挖土機超人」林鴻森，蘇俊賓建議入祀忠烈祠，以彰顯其奉獻精神，同時也讓社會大眾更加認識到這次救災工作中，許許多多鏟子英雄、挖土機英雄凝聚了全國人的心，參與的志工與軍警同樣是大家的救災英雄。

對此，行政院長卓榮泰正面回應，感謝地方政府及防救災團隊的全力投入，並表示中央將針對罹難志工的表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法。另外，針對災民、志工的心理輔導，也會持續進行。

蘇俊賓表示，「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠案，已取得內政部馬士元次長積極回應，桃市府這一兩天就會正式發函給內政部審查，核准後即辦理入祀作業。

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

林鴻森救災受傷辭世 醫喊話「鏟子超人」務必穿戴2裝備

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

花蓮洪災重建 蘇俊賓：建議補助都會區族人返鄉參與

桃園平鎮農畜產好食節 蘇俊賓力推黑毛豬、神農水餃

相關新聞

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300...

蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷...

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長...

記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風

南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區7...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。