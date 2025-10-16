快訊

魏哲家：因應地緣政治風險升高 台積電啟動嚴謹產能開發評估機制

繳不出1.8萬學費…清寒大學生身亡 外婆淚：好好上學卻遇到如此境地

台中霧峰傳街頭喋血案1男1女遭砍 警方證實：行凶是鄰居

屏東蜂女孩光復鏟土被感動 萬包蜂蜜隨身包甜送災區

中央社／ 屏東縣16日電

屏東滿州鄉「蜂女孩」Rachel前進光復災區鏟土，被各式超人發揮所長助人感動，她也發揮蜜蜂精神，送1.2萬包隨身包蜂蜜補給災區，並大讚每個人都是超讚小蜜蜂。

蜂農「蜂女孩」Rachel今天接受中央社記者電訪表示，她9月底時前進花蓮光復災區鏟土1天，觀察到災區每個人都發揮所長助人，她也相當感動，認為大概只有台灣人做得出來，無論是操作重機具、水電修復，或是送麵包、飲料等付出，「每一個人都是超讚的小蜜蜂」。

Rachel說，親身鏟土後發現工作相當耗費體力，而蜜蜂是很好營養補給品，她決定也發揮自己所長，發送小包裝龍眼蜜，讓災區超人們迅速補充體力，回鄉後立即著手規劃蜂蜜隨身包。

Rachel說，110公斤蜜蜂分裝成1.2萬包，廠商原本預估須6至8天，得知是要送給災區，不僅主動打折還趕工，3天就完成包裝；Rachel1週後再度前往災區，在光復車站、光復商工、佛祖街等地，沿途親手將一桶桶蜂蜜，交給確定會發送的單位。

Rachel表示，這次救災行動最令人感動的是，每個人都在盡一份力量，為社會、為國家做出貢獻；每個人都在屬於自己崗位做擅長的事，正是「蜜蜂精神」體現，也相信只要人人把本分做好，就是國家強盛基礎。

「蜂女孩」是Rachel與好友Yvonne共同創立，2人養蜂、製作龍眼蜜外，也是屏東滿州潛水衝浪好手，帶動地方創生；此次義舉也讓總統府秘書長潘孟安感動發文寫下，「這份甜，不只是蜂蜜的味道，更是對彼此的關懷、對土地的愛。謝謝蜂女孩，也謝謝每一位願意挺身而出的你們。」

堰塞湖 馬太鞍溪

延伸閱讀

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

奔赴光復災區 嘉基急診醫師黃漢群與特搜隊並肩搶救生機

還想前往花蓮災區協助清理？胸腔科專家呼籲志工勿忘先做「1動作」自保

花蓮重創6歲童重拾安眠、98歲父子脫困 部屬醫院階段性任務完成

相關新聞

風神接近...光復洪災區啟動防颱大作戰 預估雨量200毫米將撤逾千人

準颱風「風神」可能為花蓮光復災區帶來雨勢，中央緊急應變協調所今起展開防颱大作戰，依氣象預報可能18日起分階段疏散1300...

蘇俊賓籲「挖土機超人」林鴻森入祀忠烈祠 中央正面回應

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作還在進行，桃園市副市長蘇俊賓今參加行政院會時表示，過去案例顯示有3成災民在災後出現心理創傷...

「若這是圖利麻煩移送我」花蓮縣府處長怒了！季連成也挺他

花蓮縣長徐榛蔚臉書發文表示「水電志工群組解散」，並公布業者名單供災民洽詢，被質疑「圖利、收割」。縣府行研處長陳建村今天被...

備戰風神颱風！光復鄉18日演練防颱撤離 志工禁入災區

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後復原工作進行中，面對周末可能形成的「風神」颱風，中央前進協調所昨已轉型「緊急應變協調所」。行政院長...

記取堰塞湖淹水教訓 光復居民忙領沙包防水備戰颱風

南邊熱帶擾動有機會增強為「風神」颱風，馬太鞍溪堰塞湖仍是紅色警戒，讓花蓮光復鄉民不敢大意，陸續有家戶防颱，住在光復市區7...

花蓮洪災救援告段落 中央前指所轉型「復原重建協調會報」

花蓮馬太鞍溪堰塞湖釀災，行政院長卓榮泰指出，馬太鞍溪堰塞湖災後應變處置已初步告一段落，接下來中央前進協調所將轉型為「馬太...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。