屏東蜂女孩光復鏟土被感動 萬包蜂蜜隨身包甜送災區
屏東滿州鄉「蜂女孩」Rachel前進光復災區鏟土，被各式超人發揮所長助人感動，她也發揮蜜蜂精神，送1.2萬包隨身包蜂蜜補給災區，並大讚每個人都是超讚小蜜蜂。
蜂農「蜂女孩」Rachel今天接受中央社記者電訪表示，她9月底時前進花蓮光復災區鏟土1天，觀察到災區每個人都發揮所長助人，她也相當感動，認為大概只有台灣人做得出來，無論是操作重機具、水電修復，或是送麵包、飲料等付出，「每一個人都是超讚的小蜜蜂」。
Rachel說，親身鏟土後發現工作相當耗費體力，而蜜蜂是很好營養補給品，她決定也發揮自己所長，發送小包裝龍眼蜜，讓災區超人們迅速補充體力，回鄉後立即著手規劃蜂蜜隨身包。
Rachel說，110公斤蜜蜂分裝成1.2萬包，廠商原本預估須6至8天，得知是要送給災區，不僅主動打折還趕工，3天就完成包裝；Rachel1週後再度前往災區，在光復車站、光復商工、佛祖街等地，沿途親手將一桶桶蜂蜜，交給確定會發送的單位。
Rachel表示，這次救災行動最令人感動的是，每個人都在盡一份力量，為社會、為國家做出貢獻；每個人都在屬於自己崗位做擅長的事，正是「蜜蜂精神」體現，也相信只要人人把本分做好，就是國家強盛基礎。
「蜂女孩」是Rachel與好友Yvonne共同創立，2人養蜂、製作龍眼蜜外，也是屏東滿州潛水衝浪好手，帶動地方創生；此次義舉也讓總統府秘書長潘孟安感動發文寫下，「這份甜，不只是蜂蜜的味道，更是對彼此的關懷、對土地的愛。謝謝蜂女孩，也謝謝每一位願意挺身而出的你們。」
